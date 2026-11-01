Franco Colapinto volvió a sumar en México, aunque su resultado quedó pendiente de las actuaciones de los comisarios deportivos. Después de terminar octavo, el argentino fue incluido en una investigación por una posible infracción durante un período de banderas amarillas. La misma situación involucra a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien cruzó la meta décimo.
Colapinto y Gasly, investigados en México: también revisan una maniobra de Piastri
El argentino terminó octavo y su compañero fue décimo, pero ambos quedaron bajo investigación por una posible infracción durante un período de banderas amarillas. El piloto de McLaren también tiene pendiente la revisión de su incidente con Lindblad.
La Dirección de Carrera de la F1 informó que los dos pilotos del equipo francés serían investigados por lo ocurrido bajo esa señalización. El reporte no precisó qué conducta se les atribuye, por lo que todavía no corresponde afirmar que hubo un adelantamiento indebido o una falta de reducción de velocidad.
Alpine había cerrado la carrera con sus dos autos entre los diez primeros. Colapinto consiguió cuatro puntos con el octavo puesto y Gasly añadió uno con el décimo, a la espera de las resoluciones correspondientes.
Piastri también espera una decisión
Oscar Piastri, que terminó séptimo, tiene pendiente la revisión de un incidente diferente: el contacto con Arvid Lindblad en el tramo final de la prueba.
El australiano intentó superar al Racing Bulls por afuera y los autos se tocaron. Lindblad terminó contra las barreras y abandonó, mientras que Piastri pudo continuar con daños en su McLaren. El accidente provocó una nueva salida del Safety Car.
La revisión de esa maniobra también tiene interés para Colapinto: el argentino llegó inmediatamente detrás del australiano, a 729 milésimas. Una eventual sanción de tiempo a Piastri podría modificar ese orden, aunque el resultado de Franco también depende de su propia investigación.
Los casos deben resolverse por separado. Estar bajo investigación no implica una sanción, y cualquier cambio en la clasificación deberá surgir de las decisiones oficiales de los comisarios.