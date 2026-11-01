La satisfacción con la que Franco Colapinto había terminado el Gran Premio de México se transformó después de la sanción. Había cruzado la meta octavo, tras una carrera en la que volvió a pelear por los puntos, pero los diez segundos añadidos a su tiempo lo dejaron sin recompensa.
Colapinto, tras perder los puntos: “Es un final muy amargo”
El argentino se disculpó con Alpine por la infracción bajo bandera amarilla, aunque destacó el trabajo realizado durante la carrera. Briatore respaldó su actuación: “Franco hizo una carrera muy buena y consistente”
“Es un final muy amargo después de la linda sensación de volver a los puntos tras una serie de carreras en las que no había terminado”, expresó el argentino en el comunicado difundido por Alpine después de la prueba.
Franco también asumió su responsabilidad por lo ocurrido: “Les pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender del todo, es mi error dentro del auto”.
Una carrera que había devuelto buenas sensaciones
Colapinto largó undécimo con neumáticos medios nuevos y avanzó cuatro posiciones en la primera vuelta. Después sostuvo su pelea en el grupo del medio y, en la vuelta 34, ingresó a boxes para colocar blandos nuevos.
La interrupción con bandera roja permitió otro cambio de neumáticos. Franco puso blandos usados y afrontó una nueva largada desde el noveno lugar.
En una carrera con reinicios y neutralizaciones, consiguió mantenerse en la disputa y terminó octavo en pista. Hasta la resolución de los comisarios, ese resultado significaba volver a sumar después de varias presentaciones difíciles.
“Creo que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, por una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar”, evaluó.
El reconocimiento al equipo
Más allá del desenlace, Colapinto destacó las decisiones tomadas durante una prueba que obligó a revisar estrategias y responder a distintos incidentes.
“Hubo múltiples reinicios y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas”, señaló.
El argentino vinculó esa actuación con el esfuerzo de las últimas carreras para cambiar una seguidilla de resultados adversos.
“Eso me hace sentir orgulloso, porque el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para revertir parte de nuestra mala fortuna reciente. Estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido la recompensa”, agregó.
Briatore respaldó su actuación
Flavio Briatore también diferenció el rendimiento del resultado. Valoró el ritmo mostrado el domingo respecto de la clasificación, pero lamentó que las penalizaciones dejaran a Alpine sin puntos.
“Franco hizo una carrera muy buena y consistente, que necesitaba después de una racha de mala suerte en las últimas carreras”, sostuvo.
El reconocimiento incluyó a Pierre Gasly, quien sufrió pérdidas de potencia en las largadas y debió recuperar terreno. El francés también fue sancionado por una infracción bajo banderas amarillas.
“Después de las penalizaciones aplicadas tras la carrera, nos vamos de Ciudad de México sin puntos, lo que es una lástima después de haber terminado con ambos autos en los puntos”, resumió Briatore.
La felicitación a Antonelli
Colapinto también dedicó unas palabras a Kimi Antonelli, consagrado campeón mundial con el tercer puesto.
“Se lo merece después de la temporada que hizo, y qué mejor manera de celebrarlo que con Max y Lewis en el podio. Ahora se suma a esa lista de grandes campeones y estoy contento por él”, expresó.
Para Franco, México dejó una sanción que modificó el resultado y una actuación que tanto él como Alpine valoraron. El próximo desafío será sostener ese rendimiento en Interlagos y convertirlo en los puntos que esta vez se escaparon después de la bandera a cuadros.
Franco Colapinto volverá a correr del 6 al 8 de noviembre en Interlagos, por el Gran Premio de São Paulo. La actividad comenzará el viernes con las prácticas libres a las 12.30 y a las 16. El sábado, el último entrenamiento será a las 11.30 y la clasificación a las 15. La carrera se disputará el domingo desde las 14, siempre en horario argentino.