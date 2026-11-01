La carrera que Franco Colapinto había terminado octavo en pista cambió después de la revisión de los comisarios deportivos. La FIA le impuso diez segundos de penalización por no reducir suficientemente la velocidad en un sector con bandera amarilla simple y el argentino cayó al decimoquinto puesto del Gran Premio de México.
La FIA sancionó a Colapinto en México: quedó 15.º y perdió los puntos
El argentino recibió diez segundos de penalización por no reducir suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla. También fue sancionado Gasly y Alpine terminó sin puntos.
La resolución dejó sin puntos al piloto de Alpine, que también recibió un punto de penalización en su superlicencia. Con este castigo acumula cinco durante el período de doce meses.
Qué analizaron los comisarios
El documento oficial número 85 establece que Colapinto infringió el artículo B1.8.4a del reglamento de Fórmula 1.
Antes de resolver, los comisarios escucharon al argentino y a un representante de Alpine. También revisaron datos de posicionamiento y señalización, videos, tiempos, telemetría, comunicaciones de radio e imágenes de la cámara a bordo.
Franco y el equipo presentaron telemetría y fotografías para sostener que había cumplido con la obligación de reducir la velocidad y estar preparado para cambiar de dirección.
Sin embargo, el análisis de los comisarios concluyó que la reducción de velocidad no había sido suficiente en el sector señalado con una bandera amarilla simple.
La diferencia con el sector de doble amarilla
La resolución distingue esa infracción de lo ocurrido en el sector previo, donde había doble bandera amarilla.
En ese caso, los comisarios consideraron que existían dudas suficientes sobre si Colapinto había recibido la advertencia con la anticipación necesaria para cumplir con las exigencias. Por ese motivo, no determinaron una infracción en ese tramo.
El castigo de diez segundos corresponde al sector de bandera amarilla simple.
Gasly también perdió los puntos
Pierre Gasly recibió una sanción diferente por no reducir suficientemente la velocidad bajo doble bandera amarilla.
Los comisarios le impusieron un “stop and go” que, al aplicarse después de la carrera, se convirtió en treinta segundos añadidos a su tiempo. También recibió dos puntos de penalización en la superlicencia.
El francés pasó del décimo puesto en pista al decimoséptimo de la clasificación definitiva. Así, Alpine perdió los cinco puntos que había conseguido inicialmente entre sus dos pilotos.
Esta decisión es independiente de la investigación anterior por el recorte de Gasly en las primeras curvas y su posterior contacto con Liam Lawson, que había terminado sin sanción.
Piastri cayó al puesto 13
Oscar Piastri también fue penalizado después de la carrera. El australiano recibió diez segundos por provocar el contacto con Arvid Lindblad en la entrada de la curva 2.
Los comisarios consideraron que el piloto de McLaren no había llegado a colocarse completamente a la par del Racing Bulls para reclamar el derecho a la curva y que podía haber evitado la colisión.
Con la penalización, Piastri quedó decimotercero.
Cómo quedó el resultado
La clasificación definitiva mantuvo a Max Verstappen como ganador, seguido por Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, quien aseguró el campeonato mundial con el tercer puesto.
Liam Lawson avanzó al séptimo lugar, Gabriel Bortoleto al octavo, Isack Hadjar al noveno y Ryo Hirakawa al décimo.
Para Colapinto, el cierre oficial fue muy distinto del que había celebrado al bajar del auto. Sus buenas largadas y la pelea sostenida durante la carrera lo habían llevado al octavo puesto, pero la sanción lo relegó al decimoquinto y prolongó su espera para volver a sumar.