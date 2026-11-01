¿Servirá o no el punto?

Unión empató un partido que pudo y debió ganar

La defensa estaba jugando el mejor partido del torneo, Ludueña (la figura tatengue) había convertido el gol que le daba la merecida victoria pero llegó una jugada totalmente aislada de Newell’s y el infortunio de Isla (otro de buen partido), porque un remate de Solari que se iba afuera rozó en él y le dio un empate que al local le sirve más que a Unión.