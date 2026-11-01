Unión empató 1 a 1 ante Newell’s este domingo por la tarde-noche por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el empate de Unión
El Tatengue igualó ante Newells 1 a 1 este domingo por la tarde-noche en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.
El Tatengue enfrentó al la Lepra desde las 18.30. Los dirigidos por Leonardo Madelón buscaban volver al triunfo de visitante para meterse en los puestos de clasificación. Ahora deberá definir en la última fecha ante Vélez de local.
Tabla de posiciones
La visita se puso en ventaja desde los 40 minutos del primer tiempo con el gol en contra de Lucas Ayala, mientras que para el “Tatengue” marcaron Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, en 5, 19 y 50 minutos del complemento.
Así, el “Pincha” cayó al undécimo puesto de la zona A con 14 puntos y fue superado por el equipo que dirige Leonardo Madelón, que llegó al décimo lugar, con tres unidades más.
En la próxima fecha, los dirigidos por Alexander Medina recibirán a Instituto, el sábado 31 de octubre desde las 21:30, mientras que Unión será visitante de Newell´s, el domingo primero desde las 18:30.