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Unión visita a Newell’s en Rosario: seguí la previa minuto a minuto

El Tatengue enfrenta a la Letra desde las 18.30 por la fecha 15 de la Zona A. Los dirigidos por Leonardo Madelón buscan volver al triunfo de visitante para prenderse en los puestos de clasificación.