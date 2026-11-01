Unión se enfrenta este domingo a Newell’s Old Boys por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Leonardo Madelón buscan un buen resultado para meterse en la pelea por la clasificación.
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Unión visita a Newell’s en Rosario: seguí la previa minuto a minuto
El Tatengue enfrenta a la Letra desde las 18.30 por la fecha 15 de la Zona A. Los dirigidos por Leonardo Madelón buscan volver al triunfo de visitante para prenderse en los puestos de clasificación.
El rojiblanco afronta un compromiso determinante en suelo rosarino con el objetivo de sumar tres puntos vitales para sus aspiraciones en el torneo. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian (dron).