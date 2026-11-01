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Unión visita a Newell’s en Rosario: seguí la previa minuto a minuto

El Tatengue enfrenta a la Letra desde las 18.30 por la fecha 15 de la Zona A. Los dirigidos por Leonardo Madelón buscan volver al triunfo de visitante para prenderse en los puestos de clasificación.

El rojiblanco afronta un compromiso determinante en suelo rosarino con el objetivo de sumar tres puntos vitales para sus aspiraciones en el torneo. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian (dron).El rojiblanco afronta un compromiso determinante en suelo rosarino con el objetivo de sumar tres puntos vitales para sus aspiraciones en el torneo. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian (dron).
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Unión se enfrenta este domingo a Newell’s Old Boys por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Leonardo Madelón buscan un buen resultado para meterse en la pelea por la clasificación.

El encuentro se disputa desde las 18.30 en el estadio "Coloso" Marcelo Bielsa de Rosario, con transmisión de ESPN Premium. El árbitro será Daniel Zamora y a cargo del VAR estará Germán Delfino.

Minuto a minuto

16:03 / Dom. 01.11.2026

El Tate busca volver a sumar de visitante

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