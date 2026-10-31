Deportivo Riestra recibirá a Talleres de Córdoba, desde las 17 horas, en un partido que encontrará a ambos equipos sin posibilidades de avanzar a los octavos de final, pero con necesidades de recuperación futbolística.
Torneo Clausura: tres partidos claves animan la jornada del sábado
La fecha 15 del Torneo Clausura 2026 tendrá tres encuentros con objetivos diferentes. Deportivo Riestra recibirá a Talleres desde las 17, Vélez será local ante San Lorenzo a las 19.15 y Estudiantes enfrentará a Instituto a las 21.30. La pelea por ingresar a los playoffs y la búsqueda de una recuperación marcarán la jornada.
El Malevo llega después de perder 1-0 frente a Instituto, resultado que provocó la salida de Guillermo Duró como entrenador. Para este compromiso tendrá el estreno de Gustavo Benítez, quien asumió la conducción técnica tras la salida de su antecesor.
Con 12 puntos, Riestra ocupa el decimotercer puesto de la Zona A. Sin embargo, afrontará el encuentro con la tranquilidad de haber asegurado su permanencia en Primera División, luego del descenso de Aldosivi.
Talleres, por su parte, atraviesa una campaña complicada. El equipo dirigido por Omar De Felippe viene de perder 2-1 ante Defensa y Justicia, luego de haber caído por el mismo resultado frente a Boca. Con apenas nueve unidades, se encuentra último en la zona y ya no tiene posibilidades de clasificarse.
Probables formaciones
- Deportivo Riestra: Marino Arzamendia; Pedro Ramírez, Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Paz, Mariano Bracamonte; Nicolás Watson, Milton Céliz; Nicolás Benegas; Gabriel Obredor y Miguel Graneros. DT: Gustavo Benítez.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Valentín Fascendini, Alexandro Maidana; Federico Fattori; Valentín Depietri, Matías Galarza, Rick; Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe.
Vélez recibe a San Lorenzo con objetivos diferentes
En Liniers, Vélez y San Lorenzo protagonizarán desde las 19.15, un cruce con necesidades diferentes en la recta final de la fase regular.
El Fortín llega fortalecido por la goleada 5-0 frente a Central Córdoba, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los octavos de final. La gran figura de ese encuentro fue Ronaldo Martínez, autor de tres tantos, que alcanzó las 10 conquistas y se ubicó en lo más alto de la tabla de goleadores del campeonato.
Más allá del buen presente deportivo, el entrenador Guillermo Barros Schelotto dejó abierta la incógnita sobre su continuidad en el club, cuyo contrato finaliza en diciembre.
San Lorenzo, en cambio, necesita sumar de a tres para mantenerse en carrera por la clasificación. El equipo de Rubén Darío Insúa viene de empatar sin goles frente a Newell's y ocupa el noveno puesto de la Zona A, a un punto de Independiente, que marca el ingreso a los playoffs.
El Ciclón había conseguido una victoria ante Estudiantes en la fecha anterior, pero no pudo sostener ese impulso y ahora afrontará una visita exigente en busca de recuperar terreno.
Probables formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Martín Río o Nahuel Arias, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
Estudiantes e Instituto cierran la jornada en La Plata
El último encuentro de la jornada tendrá como protagonistas desde las 21.30, a Estudiantes e Instituto, en un cruce importante para las aspiraciones de ambos en el campeonato.
El Pincha llega después de perder 3-1 frente a Unión en Santa Fe. El resultado lo dejó en el undécimo lugar de la Zona A, con 14 puntos, y comprometió sus posibilidades de acceder a los octavos de final. Por eso, el equipo dirigido por Alexander Medina necesita una victoria para mantenerse con chances de avanzar.
El conjunto platense también tendrá presente su próxima participación en la final de la Copa Libertadores, aunque deberá afrontar primero este compromiso por el torneo local.
Instituto, por su parte, atraviesa un buen momento. La Gloria viene de vencer a Deportivo Riestra y acumula una racha de partidos sin derrotas desde la octava fecha. Con 32 unidades, lidera la Zona A y buscará sostener su ventaja sobre Vélez, su escolta, para asegurarse el primer puesto y la localía durante los cruces de playoffs.
Probables formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Miguel Monsalve o José Sosa, Tiago Palacios; Joaquín Correa y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Alex Luna y Matías Tissera. DT: Diego Flores.