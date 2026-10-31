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Torneo Clausura: tres partidos claves animan la jornada del sábado

La fecha 15 del Torneo Clausura 2026 tendrá tres encuentros con objetivos diferentes. Deportivo Riestra recibirá a Talleres desde las 17, Vélez será local ante San Lorenzo a las 19.15 y Estudiantes enfrentará a Instituto a las 21.30. La pelea por ingresar a los playoffs y la búsqueda de una recuperación marcarán la jornada.