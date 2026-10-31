#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Fecha FIFA

La Selección confirmó los estadios para sus últimos amistosos del año

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará sus últimos dos compromisos del año durante la Fecha FIFA de noviembre. El clásico rioplatense se jugará el viernes 13 en La Bombonera, mientras que el martes 17 la Albiceleste recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Selección Argentina confirmó las sedes para sus amistosos ante Uruguay y Costa RicaLa Selección Argentina confirmó las sedes para sus amistosos ante Uruguay y Costa Rica
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los estadios donde la Selección Argentina disputará los dos amistosos correspondientes a la próxima ventana internacional de noviembre.

El primero será frente a Uruguay, el viernes 13, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. De esta manera, el seleccionado nacional dejará el estadio Monumental, habitual escenario de sus presentaciones como local, para trasladar el clásico rioplatense a la cancha de Boca Juniors.

La Selección Argentina confirmó las sedes para sus amistosos ante Uruguay y Costa RicaLa Selección Argentina confirmó las sedes para sus amistosos ante Uruguay y Costa Rica

El encuentro ante el conjunto uruguayo será uno de los principales atractivos de esta doble jornada, que marcará el cierre de la actividad del seleccionado durante 2026.

Córdoba recibirá el partido ante Costa Rica

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, Argentina se presentará ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

Así, el equipo nacional volverá a jugar en el interior del país, en un escenario que ya recibió en distintas oportunidades al seleccionado y que suele convocar a una importante cantidad de público.

Amistoso Argentina vs Bolivia.La Selección Argentina confirmó las sedes para sus amistosos ante Uruguay y Costa Rica

El compromiso ante el conjunto centroamericano será el segundo de esta ventana FIFA y el último de los encuentros programados para la Albiceleste en el calendario anual.

Los últimos partidos del año para el equipo de Scaloni

Con estos dos amistosos, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni cerrará el calendario de presentaciones de 2026. La convocatoria y la conformación definitiva del plantel serán parte de los próximos anuncios vinculados con la preparación de ambos encuentros.

Mirá tambiénNueve candidatos y 96 puntos en juego: así llega el TC2000 a General Roca

La última presentación del seleccionado en el país había sido ante Benín, en octubre, en un partido que tuvo como protagonista la despedida de Lionel Messi de las canchas argentinas, según el contexto informado sobre aquella jornada.

El calendario de Argentina en la Fecha FIFA de noviembre:

- Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

Mirá tambiénBoca y Mineiro definirán la Sudamericana desde las 20: el motivo del cambio de horario

- Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
AFA
FIFA
Córdoba
Buenos Aires
Uruguay
Costa Rica

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro