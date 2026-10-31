La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los estadios donde la Selección Argentina disputará los dos amistosos correspondientes a la próxima ventana internacional de noviembre.
La Selección confirmó los estadios para sus últimos amistosos del año
El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará sus últimos dos compromisos del año durante la Fecha FIFA de noviembre. El clásico rioplatense se jugará el viernes 13 en La Bombonera, mientras que el martes 17 la Albiceleste recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El primero será frente a Uruguay, el viernes 13, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. De esta manera, el seleccionado nacional dejará el estadio Monumental, habitual escenario de sus presentaciones como local, para trasladar el clásico rioplatense a la cancha de Boca Juniors.
El encuentro ante el conjunto uruguayo será uno de los principales atractivos de esta doble jornada, que marcará el cierre de la actividad del seleccionado durante 2026.
Córdoba recibirá el partido ante Costa Rica
Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, Argentina se presentará ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.
Así, el equipo nacional volverá a jugar en el interior del país, en un escenario que ya recibió en distintas oportunidades al seleccionado y que suele convocar a una importante cantidad de público.
El compromiso ante el conjunto centroamericano será el segundo de esta ventana FIFA y el último de los encuentros programados para la Albiceleste en el calendario anual.
Los últimos partidos del año para el equipo de Scaloni
Con estos dos amistosos, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni cerrará el calendario de presentaciones de 2026. La convocatoria y la conformación definitiva del plantel serán parte de los próximos anuncios vinculados con la preparación de ambos encuentros.
La última presentación del seleccionado en el país había sido ante Benín, en octubre, en un partido que tuvo como protagonista la despedida de Lionel Messi de las canchas argentinas, según el contexto informado sobre aquella jornada.
El calendario de Argentina en la Fecha FIFA de noviembre:
- Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).
- Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).