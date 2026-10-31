Fecha FIFA

La Selección confirmó los estadios para sus últimos amistosos del año

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará sus últimos dos compromisos del año durante la Fecha FIFA de noviembre. El clásico rioplatense se jugará el viernes 13 en La Bombonera, mientras que el martes 17 la Albiceleste recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.