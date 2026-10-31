Automovilismo

Nueve candidatos y 96 puntos en juego: así llega el TC2000 a General Roca

La categoría disputará este fin de semana la décima fecha de la temporada en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro. Matías Rossi lidera el certamen, seguido por Franco Vivian y Emiliano Stang, pero el sistema de descarte de resultados mantiene a nueve pilotos con posibilidades matemáticas de luchar por el título