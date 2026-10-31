El 47º Campeonato Argentino de TC2000 ingresa en su tramo decisivo con nueve pilotos que conservan posibilidades matemáticas de alcanzar la consagración. La próxima cita será este 31 de octubre y 1 de noviembre en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, donde la categoría compartirá escenario con el Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.
Nueve candidatos y 96 puntos en juego: así llega el TC2000 a General Roca
La categoría disputará este fin de semana la décima fecha de la temporada en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro. Matías Rossi lidera el certamen, seguido por Franco Vivian y Emiliano Stang, pero el sistema de descarte de resultados mantiene a nueve pilotos con posibilidades matemáticas de luchar por el título
La particularidad de esta temporada es que la definición estará condicionada por el sistema de descarte previsto en el artículo 4.1 del Reglamento Deportivo 2026, que permite eliminar los resultados de dos eventos por piloto. Este mecanismo puede modificar las posiciones y los puntajes con los que cada protagonista llegará a la última fecha.
De acuerdo con la clasificación que contempla actualmente ese sistema, hay 96 puntos en juego y nueve candidatos que mantienen chances de pelear por el campeonato.
El líder es Matías Rossi, seis veces campeón argentino de TC2000, quien acumula 147 puntos con el Toyota Corolla Cross GR-S del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Su campaña incluye cuatro pole positions, una victoria en El Zonda y cuatro podios, resultados que lo ubican en una posición favorable para afrontar las últimas tres fechas.
A 16 unidades aparece Franco Vivian, con 131 puntos a bordo de la Chevrolet Tracker del YPF ELAION AURO Proracing. Pese a no haber sumado en las dos primeras competencias por el accidente que sufrió en el Callejero de Buenos Aires, el piloto capitalino logró recuperarse con dos triunfos, dos pole positions y dos segundos puestos.
El tercer lugar corresponde a Emiliano Stang, subcampeón de 2025, con 106 unidades. El entrerriano, representante del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, consiguió una pole position y tres podios durante el campeonato.
Ponce de León y Carabajal, también entre los candidatos
En el cuarto puesto se ubica Gabriel Ponce de León, tricampeón argentino de la categoría (2001, 2003 y 2005), con 97 puntos al mando del Toyota Corolla Cross del Corsi Sport. El piloto de Junín consiguió dos victorias, en Toay y en su ciudad, además de un tercer puesto en Concordia.
Con la misma cantidad de unidades aparece Lucas Carabajal, una de las revelaciones de la temporada y hasta el momento el mejor debutante del campeonato. El chaqueño, que se incorporó a la categoría a partir de la cuarta fecha con el VW Nivus del Halcón Motorsport, logró una victoria en El Zonda II y dos segundos puestos, en San Nicolás y Toay II.
La lista de aspirantes se completa con Franco Morillo, sexto con 76 puntos y dos triunfos (Concordia y San Nicolás); Valentín Yankelevich, séptimo con 55; Franco Riva, ganador de la primera fecha en el Callejero de Buenos Aires, y Facundo Aldrighetti, noveno con 51 unidades, al volante del Honda ZR-V del Honda YPF Racing.
De esta manera, la recta final del campeonato presenta varios escenarios posibles. La aplicación definitiva de los descartes será determinante para establecer las posiciones con las que cada piloto llegará a la última competencia del año.
General Roca recibe nuevamente al TC2000
La décima fecha marcará el regreso de los SUV de 500 HP del TC2000 al Autódromo Parque Ciudad de General Roca. La presentación oficial se realizó este viernes en el Hotel Casino del Río, con la participación de autoridades de la categoría, representantes de la Asociación Volantes de General Roca y pilotos de las cuatro divisionales que compartirán el fin de semana.
Durante el lanzamiento estuvieron presentes, entre otros, Matías Rossi, Gabriel Ponce de León, Facundo Aldrighetti y Lucas Carabajal. También participaron pilotos del Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione. El encuentro incluyó una exhibición de vehículos, además de una actividad abierta para que el público pudiera acercarse a los protagonistas y obtener fotografías y autógrafos.
La visita tiene un significado especial para la categoría: será la número 33 en el trazado rionegrino. La primera competencia se disputó el 12 de octubre de 1983, cuando Rubén Luis Di Palma se quedó con la clasificación y la final al volante de un Volkswagen 1500.
El último antecedente corresponde al 17 de agosto de 2025. En aquella oportunidad, Franco Vivian consiguió el mejor tiempo clasificatorio con la Chevrolet Tracker, mientras que Matías Rossi ganó la final con el Toyota Corolla Cross GR-S. Emiliano Stang terminó segundo y Nicolás Palau completó el podio.
Juan María Traverso conserva el récord de victorias en General Roca, con ocho triunfos: cinco con Renault Fuego, dos con Peugeot 405 y uno con Honda Civic.