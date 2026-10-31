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Boca y Mineiro definirán la Sudamericana desde las 20: el motivo del cambio de horario

La Conmebol confirmó una modificación en el horario del partido decisivo, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El encuentro comenzará una hora más tarde de lo previsto inicialmente, debido a las altas temperaturas que suelen registrarse en la ciudad colombiana.