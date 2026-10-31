La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro ya tiene horario confirmado. Según informó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en su sitio oficial, el encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre, desde las 20 de Argentina y buena parte de Brasil, y las 18 de Colombia.
Boca y Mineiro definirán la Sudamericana desde las 20: el motivo del cambio de horario
La Conmebol confirmó una modificación en el horario del partido decisivo, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El encuentro comenzará una hora más tarde de lo previsto inicialmente, debido a las altas temperaturas que suelen registrarse en la ciudad colombiana.
El partido tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y comenzará una hora más tarde de lo que se había establecido inicialmente. La programación original contemplaba el inicio a las 19 de Argentina (17 hora local).
La modificación responde a las altas temperaturas que suelen registrarse durante las tardes en la ciudad colombiana. El retraso permitirá reducir parcialmente la exposición de los futbolistas y del público al calor, una condición climática característica de Barranquilla.
Cómo avanza la venta de entradas
Mientras se ultiman los preparativos para el encuentro, continúa el proceso de comercialización de las localidades. El miércoles comenzó la primera etapa de venta, destinada a residentes colombianos, que se agotó en poco tiempo.
Este viernes, desde las 14, se habilitó una nueva tanda de entradas correspondientes a la categoría 2, que comprende la tribuna oriental del estadio. El valor establecido para esas localidades es de 180 dólares.
La siguiente instancia estará reservada exclusivamente para los hinchas de los dos equipos finalistas, aunque todavía no tiene fecha confirmada. Para esa etapa se pondrán a disposición 12.000 entradas populares para cada parcialidad, con un precio de 90 dólares por localidad.
Las tribunas destinadas a cada equipo
La distribución del estadio también quedó definida: el sector norte estará destinado a los simpatizantes de Boca, mientras que la tribuna sur recibirá a los hinchas de Atlético Mineiro.
La Conmebol informó que la comercialización se realizará exclusivamente a través de la plataforma habilitada para la final. Los simpatizantes del conjunto argentino ya pueden registrarse y manifestar su interés en adquirir localidades.
Para completar el registro deberán proporcionar nombre, apellido, correo electrónico, país de residencia y fecha de nacimiento, además de indicar a qué equipo alentarán. De esta manera, podrán recibir información sobre las próximas etapas de venta y las novedades vinculadas con la final.