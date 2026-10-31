Challenger de Guayaquil

Insólito: un tenista argentino abandonó en pleno partido por el mal estado de la cancha

Camilo Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 75 del ranking ATP, protagonizó el episodio durante los cuartos de final en Ecuador. La decisión le costó la clasificación a semifinales, 12 unidades para el escalafón mundial y 3.095 dólares en premios.