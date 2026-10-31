El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 75 del ranking ATP y primer preclasificado del torneo, protagonizó un episodio polémico en los cuartos de final del Challenger de Guayaquil. El jugador decidió retirarse del encuentro frente al brasileño Reis da Silva cuando el marcador estaba 5-5 en el primer set, debido a las malas condiciones de la superficie.
Insólito: un tenista argentino abandonó en pleno partido por el mal estado de la cancha
Camilo Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 75 del ranking ATP, protagonizó el episodio durante los cuartos de final en Ecuador. La decisión le costó la clasificación a semifinales, 12 unidades para el escalafón mundial y 3.095 dólares en premios.
La decisión tuvo consecuencias inmediatas: la organización resolvió descalificarlo por abandono, por lo que perdió los puntos y el dinero que había conseguido hasta esa instancia de la competencia.
El reclamo por el estado de la cancha
El argentino tomó la decisión de dejar el partido después de no poder cerrar el primer parcial con su saque. En ese momento, comenzó a juntar sus pertenencias para retirarse del campo de juego.
La reacción sorprendió al juez de silla, que intentó convencerlo de que continuara. "Cami, ¿qué hacemos?", le preguntó. Sin embargo, el tenista fue contundente con su respuesta: "Está horrible la cancha".
Ante la insistencia del umpire, Ugo Carabelli volvió a expresar su disconformidad con las condiciones para jugar: "No se puede jugar. Todo el día acá", manifestó antes de abandonar el encuentro.
La organización lo descalificó
Tras la salida del argentino, la supervisión del certamen intervino y determinó su descalificación por default. De esta manera, el brasileño Reis da Silva consiguió el pase a las semifinales después de apenas 49 minutos de partido.
El episodio ocurrió luego de dos jornadas condicionadas por las lluvias en Guayaquil, que dificultaron el desarrollo del torneo y afectaron el estado de las canchas.
Cuántos puntos y dinero perdió
La resolución representó un perjuicio deportivo y económico para Ugo Carabelli. Al quedar descalificado, perdió los 12 puntos para el ranking ATP que le correspondían por haber alcanzado los cuartos de final.
También dejó de percibir los 3.095 dólares que había acumulado en premios durante su participación en el Challenger de Guayaquil.
Qué sanciones podría recibir
El reglamento del ATP Challenger Tour contempla penalizaciones económicas para los jugadores que abandonan la cancha sin autorización. Las multas pueden alcanzar los 3.000 dólares por dejar el área de juego y los 5.000 dólares por no completar un partido.
La ATP deberá determinar si corresponde aplicar alguna de estas sanciones adicionales al tenista argentino.