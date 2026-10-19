Juan Martín del Potro fue nominado nuevamente para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional, con sede en Newport, Rhode Island, y buscará incorporarse a la Clase 2027.
Del Potro tendrá una nueva oportunidad de ingresar al Salón de la Fama del tenis
El tandilense fue nominado por segunda vez al Salón de la Fama Internacional. Comparte la lista para la Clase 2027 con Ash Barty, Svetlana Kuznetsova y Shingo Kunieda.
Se trata de la segunda postulación consecutiva del tandilense, luego de no conseguir el ingreso en la elección correspondiente a 2026.
Contra quiénes compite
Del Potro comparte la nómina con la australiana Ash Barty, ex número uno del mundo y múltiple campeona de Grand Slam, y la rusa Svetlana Kuznetsova, ganadora del US Open 2004 y Roland Garros 2009.
También aparece Shingo Kunieda, referente histórico del tenis en silla de ruedas, ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas y 28 títulos de Grand Slam individuales.
Del Potro y Kuznetsova ya habían aparecido en la boleta anterior y cuentan con una nueva oportunidad dentro del sistema de elección.
Cómo se define el ingreso
La votación incluye a unos 140 periodistas especializados, historiadores y miembros del Salón de la Fama.
Además, los fanáticos pueden participar mediante una elección pública por internet, cuyo resultado aporta puntos adicionales a los candidatos.
Para ser elegido, cada aspirante debe alcanzar el 75% de aprobación en las papeletas del grupo de votación o llegar a ese umbral mediante la combinación con el respaldo del público.
Cuándo se conocerán los resultados
Los resultados definitivos de la Clase 2027 serán anunciados durante noviembre.
El reglamento permite que quienes no alcancen el porcentaje necesario permanezcan en consideración durante los dos años siguientes a su primera nominación.
La categoría Jugador reconoce a figuras que hayan construido una trayectoria destacada al máximo nivel internacional.
Los números de Del Potro
El argentino conquistó 22 títulos ATP y llegó al tercer puesto del ranking mundial.
Su mayor éxito individual fue el US Open 2009, cuando derrotó a Roger Federer en la final. Nueve años después volvió a disputar la definición del torneo de Nueva York.
También obtuvo el bronce olímpico en Londres 2012 y la medalla de plata en Río de Janeiro 2016.
La histórica Copa Davis
Del Potro fue además una de las figuras centrales del equipo argentino que consiguió por primera vez la Copa Davis en 2016.
Durante aquella campaña protagonizó partidos decisivos, entre ellos la remontada frente a Marin Cilic en la final disputada contra Croacia.
Su carrera estuvo atravesada posteriormente por numerosas lesiones y operaciones que limitaron su continuidad en el circuito.
Los argentinos que ya fueron elegidos
Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini son hasta el momento los dos representantes argentinos que integran el Salón de la Fama.
Vilas recibió la distinción en 1991, mientras que Sabatini fue incorporada en 2006.
Del Potro buscará convertirse en el tercer argentino incluido en la institución fundada en 1954.