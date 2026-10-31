Despejó dudas sobre su continuidad

La confesión del Dibu Martínez: las operaciones, el Mundial y su futuro en la Selección

El arquero de la Selección Argentina repasó las dificultades físicas que atravesó antes del Mundial 2026, cuando sufrió una fractura en un dedo durante la final de la Europa League. También contó cómo fue su conversación con Lionel Scaloni para llegar a la Copa del Mundo.