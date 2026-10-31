Emiliano "Dibu" Martínez brindó detalles sobre las lesiones que sufrió durante los últimos meses y que pusieron en riesgo su participación en el Mundial 2026.
La confesión del Dibu Martínez: las operaciones, el Mundial y su futuro en la Selección
El arquero de la Selección Argentina repasó las dificultades físicas que atravesó antes del Mundial 2026, cuando sufrió una fractura en un dedo durante la final de la Europa League. También contó cómo fue su conversación con Lionel Scaloni para llegar a la Copa del Mundo.
En una entrevista, el arquero argentino recordó especialmente la fractura en un dedo que padeció durante la final de la Europa League, una complicación que lo obligó a modificar su preparación y jugar con una protección especial durante el torneo.
El futbolista también hizo referencia a la reciente operación que debió afrontar por una lesión en el rostro. "Era preferible la mandíbula y no la cabeza. Si hubiera sido de UFC, era el nocaut de la noche. Vi los pajaritos varios días. Me desmayé. Lo único que me acuerdo es la falta que hizo Caicedo, no me acuerdo del golpe, salir del estadio, nada", relató.
Sobre la intervención quirúrgica, explicó: "En la operación me pusieron una placa con cuatro tornillos, me pusieron uno por fuera y todo por adentro. Me agarraron tres dientes. No puedo comer, todo papilla, como un bebé. La nutricionista me mantiene bien, pero afuera del entrenamiento me falta fuerza".
Además, reconoció que la seguidilla de problemas físicos fue inesperada: "Es una locura. Había dicho que iba a terminar mi carrera sin cirugías y tuve dos en dos meses. Así es el fútbol".
La fractura en un dedo y el respaldo de Scaloni
Uno de los momentos más delicados de su preparación para la Copa del Mundo fue la fractura que sufrió en la definición de la Europa League. Martínez contó que inicialmente creyó que no podría recuperarse a tiempo para disputar el torneo y recordó el apoyo que recibió del entrenador argentino.
"Después de ganar la Europa League, me dolía mucho y me mostraron una placa donde estaba por la mitad. Lloré pensando que no llegaba al Mundial, creí que estaba afuera. Ahí Scaloni me mandó un mensaje de que me iba a bancar llegara o no", contó.
Finalmente, ambos decidieron evitar una operación que lo habría obligado a permanecer varias semanas fuera de las canchas. Para poder competir, utilizó un yeso de plástico, vendajes y un guante especialmente adaptado.
Las consecuencias de aquella lesión todavía persisten. "Los primeros dos partidos tenía mucha protección, pero si se me salía de vuelta de lugar, me perdía el resto del Mundial. Yo sentía cuatro dedos, me quedó así zafado porque si me operaba tenía que estar seis semanas parado y ahí el dedo sí volvía a la normalidad. Ahora me quedó así de por vida", explicó mientras mostraba la desviación que conserva en el dedo.
La final ante España y su futuro en la Selección
Martínez también recordó la final del Mundial 2026 frente a España y se mostró convencido de que Argentina tenía una ventaja si el encuentro llegaba a la definición por penales.
"Si íbamos a penales, la ganábamos. Escuché hasta a ellos (España) decir que tenían que ganarlo antes, que no podían ir a penales, mientras yo iba al arco. Decí que justo me metieron el gol en la primera pelota del tiempo extra", relató.
Y agregó: "Si íbamos a penales, éramos campeones porque sentía que era mi día y ellos lo sentían también. Me lo dijo uno de los arqueros de ellos, que menos mal que lo ganaron durante el partido".
Por último, el arquero se refirió a su continuidad en la Selección Argentina, luego de un mensaje que había publicado en redes sociales y que generó interrogantes sobre su futuro. Lejos de confirmar un alejamiento, dejó en claro que su intención es seguir defendiendo el arco albiceleste mientras mantenga la motivación.
"Yo escribí un mensaje en las redes llorando en el avión, muy dolorido, estaba arruinado. Pero una de las cosas que nos mostró Leo fue el éxito post derrota. Él fue derrotado muchísimas veces y volvió, no dejó al equipo tirado, se fue campeón, fue lo que fue", explicó, en referencia a Lionel Messi.
Finalmente, dejó una frase que marca su postura sobre el futuro: "Irse perdiendo también es como estar derrotado, tirar la toalla. Como si en boxeo te noquearan, te despertás y te vas. No, te levantás y tratás de ganar la pelea. Mientras sienta mariposas, vaya a Argentina y vuelva feliz, voy a seguir".