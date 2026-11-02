Primera Nacional

Patronato aseguró su permanencia y consumó el descenso de Nueva Chicago

El Patrón empató 0 a 0 en el Nuevo Monumental de Rafaela y aprovechó la victoria por 2 a 0 de Chacarita sobre el Torito de Mataderos. Tras este resultado, el conjunto porteño perdió la categoría y regresará a la Primera B Metropolitana después de doce años.