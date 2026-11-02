En una calurosa jornada en el centro santafesino, Patronato de Paraná logró el objetivo de sellar su permanencia en la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes sumó un punto fundamental como visitante al igualar 0 a 0 ante Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental, resultado que, combinado con la caída de Nueva Chicago, le garantizó la continuidad en la segunda división del fútbol argentino.
Patronato aseguró su permanencia y consumó el descenso de Nueva Chicago
El Patrón empató 0 a 0 en el Nuevo Monumental de Rafaela y aprovechó la victoria por 2 a 0 de Chacarita sobre el Torito de Mataderos. Tras este resultado, el conjunto porteño perdió la categoría y regresará a la Primera B Metropolitana después de doce años.
El conjunto entrerriano afrontó una tarde de alta tensión en la que dependía de sí mismo pero también miraba de reojo lo que sucedía en San Martín. Allí, Chacarita Juniors se impuso por 2 a 0 frente a Nueva Chicago gracias a las anotaciones de Maximiliano Meléndez, a los 6 minutos del segundo tiempo, y de Nicolás Pantaleone, a los 11 del complemento. El Verdinegro, que además sufrió la expulsión de Román Zalazar a los 49 del periodo final, no pudo revertir la historia.
La derrota decretó el descenso de Nueva Chicago a la Primera B Metropolitana, marcando su regreso a la tercera categoría de la AFA tras doce temporadas, habiendo sido la edición 2014 su última participación en dicho escalón. En el plantel derrotado dijeron presente futbolistas con paso previo por los clubes de la capital santafesina: Enzo Roldán y Dylan Gissi vistieron la camiseta de Unión, mientras que Facundo Masuero integró el plantel de Colón sin llegar a debutar en el primer equipo.
Con el pitazo final en Rafaela y la confirmación de la victoria del Funebrero, Patronato celebró la salvación en un certamen exigente, asegurando una temporada más en la principal categoría de ascenso.