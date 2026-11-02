Empate sin goles en casa

Atlético de Rafaela cerró una temporada lejos de las expectativas

La Crema igualó 0 a 0 frente a Patronato de local, por la última fecha de la Primera Nacional. Mayco Bergia fue determinante en el primer tiempo, mientras que el equipo rafaelino mejoró en el complemento, pero no consiguió convertir. El resultado le permitió al Patrón asegurar su permanencia en la categoría.