Atlético de Rafaela puso punto final a su temporada 2026 con un empate 0 a 0 frente a Patronato de Paraná, en un encuentro disputado este lunes en el estadio Nuevo Monumental. El Celeste se despidió de su gente sin poder conseguir una victoria, mientras que el conjunto entrerriano celebró la permanencia en la Primera Nacional.
Atlético de Rafaela cerró una temporada lejos de las expectativas
La Crema igualó 0 a 0 frente a Patronato de local, por la última fecha de la Primera Nacional. Mayco Bergia fue determinante en el primer tiempo, mientras que el equipo rafaelino mejoró en el complemento, pero no consiguió convertir. El resultado le permitió al Patrón asegurar su permanencia en la categoría.
El partido tenía un condimento especial para la visita, que llegaba comprometida en la lucha por evitar el descenso junto a Chacarita y Nueva Chicago. Para Atlético, en cambio, representaba la última presentación de una temporada irregular, con la necesidad de cerrar su participación de la mejor manera.
El entrenador Franco Mendoza dispuso una formación integrada por Mayco Bergia; Nahuel Cainelli, Ulises Yegros, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Esteban Pepino, Facundo Soloa y Agustín Obando; Joel Bonifacio y Lucas Albertengo.
Bergia sostuvo a Atlético ante un Patronato que salió decidido
El encuentro comenzó con dificultades para el conjunto local. Apenas iniciado el partido, Esteban Pepino sufrió un corte en la cabeza y debió abandonar el campo de juego, siendo reemplazado por Juan Martín Capurro.
Patronato, consciente de lo que estaba en juego, asumió el protagonismo y presionó constantemente sobre el arco rafaelino.
En ese contexto apareció Mayco Bergia, quien se convirtió en la figura de la primera mitad al intervenir en tres situaciones claras de gol y evitar que los visitantes se pusieran en ventaja.
La Crema tuvo pocas oportunidades durante los primeros 45 minutos. La más peligrosa llegó a través de Joel Bonifacio, quien aprovechó una pelota suelta dentro del área y ensayó una definición acrobática que pasó muy cerca del palo derecho.
Así, el primer tiempo terminó sin goles, con Patronato mostrando mayor iniciativa y Atlético dependiendo de las intervenciones de su arquero.
La Crema mejoró en el complemento, pero le faltó efectividad
En la segunda mitad, el equipo de Franco Mendoza mostró una versión más ofensiva. Atlético comenzó a manejar mejor la pelota y a generar situaciones de peligro, principalmente a través de Lucas Albertengo y Ulises Yegros.
Con el correr de los minutos, el conjunto rafaelino logró adelantar sus líneas y encontrar espacios frente a un Patronato que empezó a replegarse y apostar a los contraataques.
La visita también tuvo una oportunidad importante con un remate de Miró que se fue apenas por encima del travesaño.
Sin embargo, el Celeste fue creciendo y llegó al tramo final con mayores posibilidades de abrir el marcador. La falta de precisión en los últimos metros impidió que Atlético pudiera transformar su mejoría en goles.
En los minutos finales, Bergia volvió a intervenir para mantener el arco en cero y confirmar otra actuación destacada en el cierre de la temporada.
Patronato festejó la permanencia y Atlético deberá pensar en 2027
Mientras el partido se encaminaba hacia el empate, las noticias que llegaban desde Buenos Aires favorecían al conjunto entrerriano.
La victoria de Chacarita sobre Nueva Chicago permitió que Patronato asegurara su continuidad en la Primera Nacional, por lo que los últimos minutos se jugaron con un panorama favorable para la visita.
Durante el tiempo de descuento, Atlético intentó mantener la iniciativa, mientras que el Patrón administró el resultado hasta el pitazo final.
El 0 a 0 terminó dejando sensaciones diferentes. Para Patronato significó cumplir el objetivo de mantenerse en la categoría, mientras que para Atlético representó el cierre de una campaña que estuvo lejos de las expectativas.
Ahora, la institución de barrio Alberdi deberá realizar un balance de lo sucedido durante 2026 y comenzar a planificar con anticipación la próxima temporada, con el desafío de encontrar mayor regularidad y volver a ser protagonista en 2027.