Federación Santafesina

La Sub 14 de la Liga Rafaelina de fútbol gritó campeón en Villa Ocampo

El seleccionado rafaelino se quedó con el título del Provincial de la Zona Norte, disputado el pasado fin de semana bajo la organización de la Liga Ocampense. Con tres victorias y un empate, sumó 10 puntos y terminó en lo más alto de la tabla de posiciones.