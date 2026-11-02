La alegría viajó desde Villa Ocampo hacia Rafaela. La Selección Sub 14 de la Liga Rafaelina de Fútbol se consagró campeona del torneo provincial de la Zona Norte, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol y disputado durante el pasado fin de semana en las instalaciones de la Liga Ocampense.
La Sub 14 de la Liga Rafaelina de fútbol gritó campeón en Villa Ocampo
El seleccionado rafaelino se quedó con el título del Provincial de la Zona Norte, disputado el pasado fin de semana bajo la organización de la Liga Ocampense. Con tres victorias y un empate, sumó 10 puntos y terminó en lo más alto de la tabla de posiciones.
El representativo rafaelino tuvo una destacada actuación a lo largo de las cuatro jornadas de competencia. Con un equipo sólido, regular y efectivo, consiguió tres triunfos y un empate, resultados que le permitieron alcanzar las 10 unidades y quedarse con el primer puesto del certamen.
El camino hacia la consagración comenzó con una victoria por 1 a 0 frente a la Liga Ceresina, gracias al tanto de Francisco Arcari. En la segunda presentación igualó 1 a 1 ante la Liga Verense, con Benjamín Ríos como autor del gol rafaelino.
En la tercera fecha volvió a sumar de a tres al superar por 1 a 0 a la Liga Reconquistense, con conquista de Santino Armenta. Finalmente, cerró su participación con otro triunfo por la mínima diferencia, esta vez frente al seleccionado anfitrión de la Liga Ocampense. Benjamín Ríos marcó el tanto que selló la victoria y aseguró el campeonato.
Un plantel con representación regional
El equipo campeón estuvo integrado por futbolistas de distintas instituciones de la Liga Rafaelina: Unión de Sunchales, Peñarol, Moreno de Lehmann, Deportivo Libertad, Ferrocarril del Estado, Ben Hur, Atlético de Rafaela y 9 de Julio.
Los jugadores que formaron parte de la conquista fueron Juan Manuel Re, Lionel David Peña y Juan Linares (Unión de Sunchales); Valentín Andrés Farías (Peñarol); Eugenio Naim Domínguez (Moreno de Lehmann); Lautaro Monzón y Noel Oviedo (Deportivo Libertad); Gastón Leonel Gudiño, Álvaro Ojeda y Santino Martín Armenta (Ferrocarril del Estado).
También integraron la delegación Benjamín Ríos, Joaquín Lorenzatti y Facundo Schmithalter (Ben Hur); Lautaro Cardozo y Antonio Fercodini (Atlético de Rafaela); Tiziano David Peralta Palacios, Andrés Scarafía y Francisco Yonatan Arcari (9 de Julio).
El cuerpo técnico estuvo encabezado por Juan Senn como director técnico, acompañado por Diego Dunky como ayudante de campo. En tanto, Fabián Zbrun y Raúl Villarruel estuvieron a cargo de la delegación.
Una nueva conquista para el fútbol formativo rafaelino, que encontró en Villa Ocampo el escenario para celebrar el trabajo de sus clubes, entrenadores y jóvenes futbolistas. La Sub 14 volvió a demostrar el valor de la competencia y el desarrollo de las divisiones inferiores, esta vez con una copa provincial en sus manos.