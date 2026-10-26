Antes del mata-mata, Defensores de Belgrano

Colón, que hasta puede ser tercero, juega domingo o lunes en Santa Fe

La derrota del Deportivo Morón abre las chances del Sabalero y del mismo Madryn para quedarse con el tercer lugar detrás de Ferro y el Tomba. La AFA confirmará la última fecha priorizando el descenso: todos a la misma hora.