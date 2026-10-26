Con el tremendo envión anímico, futbolístico y físico, el Colón de Iván Raúl Delfino encara la última semana de trabajo en la etapa regular de la Primera Nacional, preparando el juego en casa contra Defensores de Belgrano. En principio, el Sabalero jugaría domingo o lunes en el Cementerio de los Elefantes.
Colón, que hasta puede ser tercero, juega domingo o lunes en Santa Fe
La derrota del Deportivo Morón abre las chances del Sabalero y del mismo Madryn para quedarse con el tercer lugar detrás de Ferro y el Tomba. La AFA confirmará la última fecha priorizando el descenso: todos a la misma hora.
Domingo a la tardecita o lunes a la siesta
La AFA tiene una idea en el borrador, en el marco de una fecha final apasionante donde está todo abierto arriba y abajo. La prioridad la tendrá el rubro descenso, programando todos los partidos de cada zona el mismo día y a la misma hora.
Tanto en la cima como abajo está todo por darse. En la zona sabalera, discuten Ferro Carril Oeste y Godoy Cruz el numero "1" para la final por el primer ascenso. En la otra zona, Tristán Suárez, Atlanta y hasta Temperley tienen posibilidades de soñar con el primer boleto.
En cuanto al descenso, quedaron condenados los santiagueños y Acassuso, el equipo del santafesino Ricardo Pancaldo que a pesar de la gran reacción en estos once partidos, no pudo gambetear el descenso. Pero quedan dos lugares más para resolver en cuanto a la pérdida de categoría (ya sea a la "B" Metro o al Federal).
A esta hora, lo único que está descartado para el Sabalero es el día sábado. Colón, frente a Defensores de Belgrano, jugará domingo a las 18 o lunes a las 15 en el Cementerio de los Elefantes y cerrando la temporada regular.
La derrota del "Gallito" y la victoria del equipo de Delfino abrieron la ilusión para que Colón pueda terminar tercero. Incluso, en el mano a mano con Madryn (tienen los mismos puntos), también podría quedar cuarto para asegurar localía en los cruces.
El Deportivo Morón, que hoy está tercero, tiene 58 puntos y una diferencia de más 14; Colón y el Deportivo Madryn tienen 57 unidades: los sabaleros poseen más 16 y los patagónicos poseen más 19.
En la última fecha, donde Colón recibe a Defensores de Belgrano, el "Gallito" será local de Ciudad de Bolívar y el Deportivo Madryn visitará a San Miguel en Los Polvorines. Es por eso que está todo abierto, incluso que hasta el mismo Colón termine tercero si es que se le da el combo de resultados.
Por ahora, Colón-Midland en Santa Fe
Hay que recordar que los primeros cuatro de la zona se aseguran localía en los cruces del esperado mata-mata por el segundo ascenso. En el caso de Colón, que hoy es quinto estará cruzando con el quinto de la otra zona que es Midland: como los dos tienen los mismos puntos (54), se define la prioridad por la diferencia de gol. En ese caso, lo beneficia al Sabalero: más 16 contra el más 14 de Midland.
En cuanto a lo futbolístico, esperando la precisión de domingo o lunes, el equipo del "Grandote" Iván Delfino volvió a los ensayos, con algunos jugadores que terminaron con molestias físicas producto del desgaste en Ciudad de Bolívar.
El entrenador de Colón descartó automáticamente al "Wachi" García y abre un compás de espera por Darío Sarmiento. Al mismo tiempo, el propio Delfino confirmó que Alan Bonansea tiene tres amarillas por lo que no corre riesgo para el Reducido.
Sin dudas, la victoria sabalera en Bolívar le devolvió la ilusión a los hinchas y socios sabaleros. De igual manera, al propio presidente José Alonso. "Es una victoria donde Colón mostró otra forma, fuimos un equipo sólido, comprometido, con situaciones. Esa actuación a uno ya lo conmueve. Hoy me voy muy entusiasmado, con mucha fe y alegría de lo que se hizo en el año está dando frutos", dijo el pope máximo sabalero.
“Hay que rescatar el carácter, la intensidad, la preparación física. Hoy se vio todo eso, es un grupo bárbaro, pero hoy lo mostraron como equipo. El ADN sabalero es esto, el hincha pedía esto, mostraron una actitud extraordinaria”, agregó Alonso.
“Para poder lograr el objetivo hay que enfrentarse a todos, a los que toca. Tenemos que estar todos juntos, pedimos que nos acompañen, tratamos de hacer las cosas bien, espero que Dios nos ilumine, No hay otra salida que estar juntos”, dijo el presidente de Colón.
Finalmente, José Alonso hizo referencia a una cuestión institucional: “El viernes nos vamos a juntar con la minoría para mostrarle los números que recibimos y los de hoy, junto a lo que hicimos para dar vuelta esto”.