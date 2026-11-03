El As de espadas sabalero

Ignacio Lago, la carta de gol y la gran figura de Colón para pelear el Reducido

Con 16 tantos en la actual temporada y 25 desde su llegada al club, el delantero atraviesa un presente formidable tras haber superado una grave lesión en 2024. El Sabalero es dueño del 50% de su pase y lo tiene blindado con contrato hasta diciembre de 2027.