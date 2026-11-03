En la previa de una definición determinante donde Colón buscará el anhelado regreso a la máxima categoría a través del Torneo Reducido de la Primera Nacional, el conjunto del barrio Centenario sabe que cuenta con una pieza diferencial en el ataque: Ignacio Lago. El delantero se consolidó como la gran figura del equipo y el goleador del certamen con 16 conquistas, erigiéndose en la principal carta de ilusión para el pueblo sabalero.
Ignacio Lago, la carta de gol y la gran figura de Colón para pelear el Reducido
Con 16 tantos en la actual temporada y 25 desde su llegada al club, el delantero atraviesa un presente formidable tras haber superado una grave lesión en 2024. El Sabalero es dueño del 50% de su pase y lo tiene blindado con contrato hasta diciembre de 2027.
El impacto de Lago en este 2026 queda demostrado en su impresionante continuidad sobre el campo de juego: en lo que va del año acumula 35 partidos disputados con la camiseta rojinegra (33 de ellos como titular y 2 ingresando desde el banco de suplentes) y un total de 2303 minutos sumados. Su rendimiento no solo destaca por la cantidad de festejos, sino por una calidad técnica y un despliegue físico que lo posicionan entre los futbolistas más destacados de toda la Primera Nacional. Su nivel fue tan superlativo que ya despertó el interés de clubes de la Liga Profesional, entre ellos Lanús, que sigue de cerca sus actuaciones en Santa Fe.
El desglose de sus 16 conquistas en la temporada refleja su versatilidad en el área rival: anotó 10 goles de jugada (incluidos tres potentes remates desde fuera del área), convirtió 5 de penal manteniendo una efectividad perfecta en cada ejecución y sumó 1 de cabeza, recordado ante Bolívar en territorio bonaerense. La única cuenta pendiente en su repertorio sigue siendo el gol de tiro libre.
La continuidad a pesar de la lesión
Este presente de ensueño tiene además un valor especial por el camino recorrido. El 5 de agosto de 2024, en un encuentro ante Mitre de Santiago del Estero, el atacante sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, una dura prueba que lo alejó de las canchas por varios meses. Con esfuerzo y resiliencia, volvió a vestir la camiseta roja y negra el 27 de abril de 2025 para retomar un nivel superlativo que hoy lo lleva a contabilizar 25 goles totales desde su llegada a Colón.
La dirigencia sabalera apostó fuerte por su continuidad y se aseguró su patrimonio: Colón adquirió el 50% de su ficha a Talleres de Córdoba por una suma de 350 mil dólares y, en mayo de este año, selló un nuevo contrato que vincula al goleador con la institución hasta diciembre de 2027. De cara al Reducido, Colón sabe que en los pies y el rodaje de Nacho Lago descansa la ilusión del ascenso.