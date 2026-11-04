Mientras Leonardo Carol Madelón elige los mejores once soldados tatengues para la batalla decisiva contra los de Liniers (este viernes a las 19.15), El Litoral accedió a la info que el departamento legal del Club Atlético Unión intimó a su socio brasilero Fortaleza por la situación de Imanol Machuca, que debutó con la casaca de Independiente.
Unión piensa en Vélez e intima a Fortaleza por lo de Machuca
La Liga Profesional de Fútbol confirmó a Andrés Gariano como juez para el cruce del Tate con los del Fortín en el 15 de Abril. Imanol cumplió la sanción FIFA y debutó con la camiseta de Independiente: la mitad de la ficha es de Unión.
Machuca: "Unión tiene la mitad por contrato"
El 28 de julio de 2023, el Tate concretaba la salida de Machuca al fútbol de Brasil. "Luego de cumplimentarse las instancias administrativas de manera directa con las autoridades del Club Fortaleza, quedó sellada la transferencia del 50% del pase de Imanol Machuca", anunciaban en López y Planes.
Los rojiblancos informaban que "Unión vendió la mitad de la ficha de Machuca en 3.125.000 dólares más un bono extra de 500.000 dólares por objetivos", según detalla el documento".
Hace un puñado de horas y luego de cumplir la famosa sanción FIFA por el Caso Malasia, Imanol Machuca debutó con la camiseta de Independiente de Avellaneda, casualmente competidor del Tate pensando en los lugares de la zona para los cruces.
Imanol Machuca, que jugó 89 partidos con la camiseta del Tate, marcó 10 goles y dejó unos 2.5 millones de dólares "limpios" a las arcas rojiblancas, era una obsesión de Gustavo Quinteros, por ese entonces DT del Rojo de Avellaneda. "Presionó tanto que lo trajimos de Brasil estando suspendido por la FIFA", explican en Avellaneda.
"Imanol Machuca tuvo su esperado estreno con la camiseta de Independiente. El futbolista nacido en Roldán ingresó en los últimos minutos del empate 1-1 frente a Defensa y Justicia, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, y puso fin a la espera que le había impedido jugar durante varios meses", explican los medios nacionales.
El extremo de 26 años había sido sancionado por la FIFA en septiembre de 2025 con 12 meses de inhabilitación y una multa económica por utilizar documentación presuntamente adulterada para representar a la selección de Malasia. El caso también involucró a los futbolistas argentinos Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.
La sanción tuvo un recorrido judicial. A comienzos de 2026, Machuca consiguió una medida cautelar que le permitió volver a jugar algunos encuentros con Vélez, club en el que se desempeñaba entonces. Sin embargo, en marzo de ese año, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ratificó la penalización y estableció que debía cumplir los ocho meses restantes de inhabilitación.
La espera terminó este lunes en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela: Machuca ingresó a los 43 minutos del segundo tiempo en lugar de Santiago Montiel, quien había sido amonestado y no podrá estar en el próximo compromiso del Rojo ante Deportivo Riestra.
Justo el Rojo, competidor en la zona
El futbolista había llegado a Independiente a fines de julio de 2026 y, desde entonces, se entrenaba a la par de sus compañeros, aunque todavía no estaba habilitado para competir oficialmente. Su último partido había sido el 2 de marzo de 2026, cuando todavía vestía la camiseta de Vélez y participó de la victoria por 1-0 ante Estudiantes de La Plata, por la octava fecha del Torneo Apertura.
Ahora bien, vamos a los temas de Machuca con Unión. Por un lado, en el informe económico presentado por el Tate, aparece en el mes de septiembre un ingreso de casi 124 millones de pesos (unos 80.000 dólares), pero no es un pago de Independiente, sino el cobro viejo del primer préstamo de Fortaleza a Vélez Sarsfield.
Aclarado eso, el departamento legal de Unión intimó a su socio (el Fortaleza de Brasil) para que informe los detalles contractuales de la llegada de Imanol Machuca a Independiente de Avellaneda.
El día 31 de julio de este año y a través de un comunicado formal, la Comisión Directiva de Independiente oficializó los términos del acuerdo con Fortaleza de Brasil por el 60% del pase del extremo.
La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente dio a conocer de manera detallada las condiciones finales bajo las cuales se ratificó la compra de los derechos federativos y el 60% de los derechos económicos de Imanol Machuca, procedente de Fortaleza Esporte Clube de Brasil.
Frente a la circulación de diversas versiones extraoficiales en los últimos días, la dirigencia sacó a la luz los números reales de una operación estructurada para resguardar las arcas de la institución.
La contraprestación económica en favor del club brasileño no fue de desembolso inmediato, sino que se liquidará de manera diferida, escalonada y supeditada únicamente a la cantidad de partidos oficiales que dispute el jugador:
1) USD150.000 al llegar a los 15 partidos disputados; 2) USD150.000 al alcanzar los 30 partidos; 3) USD200.000 al cumplir los 45 partidos; 4) USD200.000 al completar los 60 partidos.
Para evitar sobresaltos económicos en caso de que Machuca sea transferido a un tercer club antes de cumplir los plazos estipulados, el contrato establece parámetros claros de compensación:
- Venta temprana (antes de los 60 partidos): Si el futbolista es vendido antes de llegar a los 60 encuentros disputados, Independiente le abonará a Fortaleza un monto fijo y único de USD 300.000, extinguiéndose automáticamente el resto de los bonos por partidos.
- Venta intermedia (entre los 60 y 75 partidos): Si la transferencia se concreta en ese rango de cotejos, Independiente no tendrá la obligación de pagar ningún tipo de arancel, penalidad ni erogación adicional a la entidad brasileña.
Otro de los puntos más destacados del acuerdo pasa por el aspecto contractual del futbolista. Se fijó expresamente que, desde la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2026, Imanol Machuca percibirá el sueldo mínimo reglamentario vigente.
A partir de la llegada de Machuca al Rojo, Unión se puso alerta e intimó a Fortaleza de Brasil para que explique tiempos, montos, porcentaje y forma de cobro. La primera inconsistencia surge sola: ¿cómo Independiente le va a comprar a los brasileros el 60 por ciento si Unión conserva el 50 de Machuca?.