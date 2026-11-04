Cuenta regresiva a este viernes 19.15

Unión piensa en Vélez e intima a Fortaleza por lo de Machuca

La Liga Profesional de Fútbol confirmó a Andrés Gariano como juez para el cruce del Tate con los del Fortín en el 15 de Abril. Imanol cumplió la sanción FIFA y debutó con la camiseta de Independiente: la mitad de la ficha es de Unión.