Liga Profesional

Entradas para Unión - Vélez: precios, accesos y la venta digital

En la previa de una verdadera final por la clasificación a los playoffs, la institución de la avenida López y Planes detalló el operativo para el duelo del viernes a las 19.15 en el 15 de Abril. Los socios entran con cuota de octubre y la venta para no socios será de manera 100% digital.