Unión afrontará este viernes un choque trascendental frente a Vélez Sarsfield en el estadio 15 de Abril, en un partido donde el conjunto conducido futbolísticamente en la capital provincial está obligado a quedarse con los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de meterse en la fase final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Frente a la gran expectativa que genera el compromiso, la dirigencia tatengue dio a conocer el comunicado oficial con los aspectos logísticos, precios y modalidades de expendio de localidades.
Entradas para Unión - Vélez: precios, accesos y la venta digital
En la previa de una verdadera final por la clasificación a los playoffs, la institución de la avenida López y Planes detalló el operativo para el duelo del viernes a las 19.15 en el 15 de Abril. Los socios entran con cuota de octubre y la venta para no socios será de manera 100% digital.
Desde la entidad rojiblanca precisaron que las tribunas generales serán de acceso exclusivo para los asociados que cuenten con la cuota del mes de octubre al día, presentando su carnet en los controles. Quienes registren mora no podrán ingresar, aunque se aclaró que podrán regularizar su situación de forma inmediata a través del sitio oficial caunion.boleteriavip.com.ar para quedar habilitados. Además, se advirtió que aquellos plásticos irregulares o con fallas de lectura serán retenidos en las puertas de acceso, pudiendo los simpatizantes ingresar exhibiendo su DNI.
En lo que respecta a la ubicación en plateas para la masa societaria, los valores fijados son los siguientes: la Platea Preferencial tendrá un costo de $50.000, mientras que la Preferencial Alta y las Laterales Alta y Baja costarán $35.000. En tanto, la Platea Redonda se comercializará a $30.000. Un dato importante para la familia tatengue es que los menores de hasta 3 años inclusive no abonarán platea acompañando a un adulto socio, debiendo realizar el trámite previo de vinculación de carnets en la Oficina de Socios (se permite un menor por adulto). Asimismo, el sector Codo de Damas y Jubilados quedará reservado únicamente para socios.
Por su parte, los no socios que deseen presenciar el decisivo encuentro también tendrán opciones disponibles. La entrada General para no socios fue fijada en $50.000 ($25.000 Jubilados y $12.500 Menores). Para las ubicaciones con asiento, los montos serán de $100.000 (Platea Preferencial Baja), $85.000 (Platea Preferencial Alta), $80.000 (Plateas Laterales Alta y Baja) y $75.000 (Platea Redonda).
Desde el club se remarcó con énfasis que el expendio se realizará exclusivamente de forma online mediante la plataforma caunion.boleteriavip.com.ar, confirmando que no habrá venta de entradas físicas ni atención en las boleterías del estadio durante la jornada del partido.
Socios (Cuota de octubre al día)
- Generales: Ingreso con carnet al día.
- Platea Preferencial: $50.000
- Plateas Preferencial Alta, Lateral Alta y Lateral Baja: $35.000
- Platea Redonda: $30.000
- Codo Damas y Jubilados: Exclusivo socios.
Menores hasta 3 años: Gratis en platea con adulto socio (previo trámite en Oficina de Socios).
No Socios
- General: $50.000
- Jubilados: $25.000
- Menores: $12.500
- Platea Preferencial Baja: $100.000
- Platea Preferencial Alta: $85.000
- Plateas Laterales Alta y Baja: $80.000
- Platea Redonda: $75.000