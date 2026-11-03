Liga Profesional

Cómo le fue a Unión con Gariano, el árbitro del partido decisivo ante Vélez

El Tatengue se jugará su última carta para meterse en los playoffs este viernes en el 15 de Abril. Para la cita crucial frente al Fortín, la AFA designó a un juez con el que el conjunto santafesino ostenta un contundente historial sumamente adverso.