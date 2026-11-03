En la antesala de un choque a todo o nada, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En ese marco, se confirmó que Andrés Gariano encabezará la terna arbitral en el duelo donde Unión recibirá a Vélez Sarsfield este viernes a las 19.15 en el estadio 15 de Abril, un compromiso donde el elenco conducido por el ambiente tatengue buscará el milagro de la clasificación.
Cómo le fue a Unión con Gariano, el árbitro del partido decisivo ante Vélez
El Tatengue se jugará su última carta para meterse en los playoffs este viernes en el 15 de Abril. Para la cita crucial frente al Fortín, la AFA designó a un juez con el que el conjunto santafesino ostenta un contundente historial sumamente adverso.
Hoy el equipo santafesino se encuentra fuera de los puestos de privilegio, a dos unidades de Independiente, que ocupa el último cupo de pase a la fase final en la Zona A. Con la obligación de ganar y esperar guiños de otros escenarios, la presencia de Gariano en el terreno de juego agrega un ingrediente de alerta por los antecedentes estadísticos que arrastra el club de la avenida con su arbitraje.
Los números marcan un panorama marcadamente negativo para el Tatengue cada vez que se cruzó con el juez nacido en San Carlos de Bariloche. Sobre un total de 9 encuentros bajo su conducción, Unión apenas pudo cosechar 2 victorias y sufrió 7 derrotas. Entre esos caídas se contabiliza además la eliminación por Copa Argentina en 2025 frente a River Plate en Mendoza, en aquella definición por penales donde el Millonario se impuso 4 a 3 tras haber empatado 0 a 0 en los 90 minutos.
El antecedente más cercano con Gariano al frente se remonta al 10 de octubre de 2025, cuando el Rojiblanco cayó por 3 a 1 en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero, tarde en la que Agustín Colazo anotó el único tanto santafesino mientras que Galván, Besozzi y Perelló marcaron para el Ferroviario.
Para encontrar el último festejo tatengue con este colegiado en cancha hay que retroceder más de dos años: fue el viernes 20 de septiembre de 2024, cuando Unión superó en Santa Fe a Godoy Cruz de Mendoza por 3 a 1, con festejos de Franco Pardo, Lionel Verde y Gonzalo Morales (Salomón Rodríguez había anotado para el Tomba).
En el duelo del próximo viernes, Gariano estará acompañado por los asistentes José Castelli y Matías Balmaceda, mientras que Joaquín Gil oficiará como cuarto árbitro. En el sistema de videoasistencia, la responsabilidad del VAR recaerá en Gastón Monsón Brizuela, secundado por Juan Del Fueyo en el AVAR.