Liga Profesional

El empate de Independiente complicó las chances de Unión de clasificar a los playoffs

El Rojo igualó 1 a 1 ante Defensa y Justicia y mantiene los dos puntos de ventaja al Tatengue en la Zona B de cara a la última fecha. El equipo de Santa Fe quedará obligado a vencer a Vélez el próximo viernes y depender de otros resultados para meterse en la fase final.