Las aspiraciones de Unión de alcanzar la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional sufrieron un duro revés este lunes. La reacción a tiempo de Independiente, que empató 1 a 1 como visitante frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la decimoquinta fecha, le permitió al conjunto de Avellaneda mantener los dos puntos su ventaja sobre el Tatengue en la tabla de posiciones de la Zona B cuando resta una fecha, dejando un escenario sumamente complejo para el elenco santafesino antes de la jornada decisiva.
El empate de Independiente complicó las chances de Unión de clasificar a los playoffs
El Rojo igualó 1 a 1 ante Defensa y Justicia y mantiene los dos puntos de ventaja al Tatengue en la Zona B de cara a la última fecha. El equipo de Santa Fe quedará obligado a vencer a Vélez el próximo viernes y depender de otros resultados para meterse en la fase final.
El gol de Leandro Fernández
En el estadio Norberto Tomaghello, el Halcón abrió la cuenta en el primer tiempo a través de Leandro Fernández. Sin embargo, pocos minutos después, Maximiliano Meza devolvió la paridad para el Rojo tras convertir un penal sancionado a instancias del VAR. Durante el complemento, tanto Matías Borgogno como el exarquero tatengue Santiago Mele fueron figuras clave con intervenciones determinantes que terminaron sellando el 1 a 1 definitivo.
El empate de Maximiliano Meza
Con esta igualdad, Independiente no logró asegurar matemáticamente su boleto, pero sí dejó a Unión sin margen de error y sin depender de sí mismo. Para mantener viva la ilusión de avanzar a la definición, el Tatengue necesitará cumplir con su parte el próximo viernes a las 19 cuando reciba a Vélez Sarsfield en el 15 de Abril: deberá ganar sí o sí y esperar que Independiente pierda o empate en su casa frente a Deportivo Riestra, atento además a que San Lorenzo no sume de a tres en su duelo ante Platense.