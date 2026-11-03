Se sumó Platense y salió Newell’s. Así se podría definir la situación de cara a la última fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, en lo que respecta a la tabla de la zona A, las posibilidades de Unión y los que todavía faltan para definir el ingreso al Reducido. Newell’s, con 22, no está matemáticamente adentro pero se podría decir que, en la práctica, ya logró el objetivo. Y ahora quedan cinco equipos para dos lugares, complicándose la situación de Unión.
Unión tiene que ganarle si o si a Vélez y esperar otros resultados que lo ayuden
Si vence el viernes, el Tate llegará a 21 puntos e igualará la línea de Gimnasia de Mendoza, que jugará al otro día. Dependerá de los resultados de Independiente (que jugará con Riestra) y de San Lorenzo (que recibirá a Platense, que aún tiene chances).
El empate de Independiente en cancha de Defensa y Justicia (con Santiago Mele, el ex arquero de Unión, hoy titular en el Rojo, como figura del partido), dejó todas las cosas igual, porque todos empataron: Newell’s, Gimnasia de Mendoza, Independiente, San Lorenzo y Unión. El que se sumó, aunque desde una posición más desventajosa, es Platense, que en la última fecha enfrentará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Pero podría llegar solamente a 20 puntos y necesita de varios resultados para poder entrar.
Veamos:
Gimnasia y Esgrima de Mendoza tiene 21 puntos, su diferencia de gol es más 1 y en la última fecha jugará el clásico con Independiente Rivadavia, que le ganó a Banfield el lunes y que pretende escalar más alto en la tabla anual para meterse en la Libertadores del año que viene. Además, tiene que asegurar también su clasificación para los play off (con un empate le alcanza y aún con una derrota si es que Huracán no gana).
Independiente es el último que entra, está octavo, tiene 20 puntos y en la última fecha recibirá la visita de Deportivo Riestra, que ya está salvado del descenso y sin chances de entrar en los play off. La diferencia de gol del Rojo es menos 2, igual que la de Unión. Si Independiente gana, Unión ya no podrá alcanzarlo; si empata, Unión lo alcanzaría en caso de ganar y si pierde, está en condiciones de superarlo, siempre que resulte vencedor en el partido que jugará ante Vélez, el viernes.
San Lorenzo tiene 19 puntos, recibirá en su cancha la visita de Platense, tiene una diferencia de gol de menos 5 y no depende de sí mismo, porque habrá que ver los resultados de Gimnasia de Mendoza y de Independiente. Es el primero que queda afuera y va a enfrentar a Platense, que se prendió en esta última fecha con muy pocas chances: deberá ganar y esperar una “batería” de resultados para clasificar.
Qué necesita Unión para clasificar
Unión está décimo y tiene 18 puntos, la diferencia de gol es de menos 2 y está obligado a vencer a Vélez. El empate no le alcanza y, aún ganando, tendrá que esperar que se den otros resultados. Por ejemplo, que San Lorenzo no gane, que Independiente empate o pierda y que Gimnasia de Mendoza pierda. Pero si se dan los dos primeros (empate o derrota de San Lorenzo e Independiente, Unión se meterá, ganando, en los play off con prescindencia del resultado de Gimnasia de Mendoza). ¿Por qué esta aclaración?, porque inentendiblemente, la Afa programa el encuentro del Lobo mendocino con Independiente Rivadavia para el sábado, en tanto que Unión-Vélez, Independiente-Riestra y San Lorenzo-Platense, irá el viernes a la misma hora.
Platense tiene 17 puntos, está undécimo y es el que se coló de última en la conversación, pero con una ecuación complicada. Si le gana a San Lorenzo (único resultado que le sirve), llega a 20. Allí tendrá que esperar un empate o derrota de Unión y una derrota de Independiente. Si se da todo eso, entraría por diferencia de gol.
La obligación de ganar el viernes
En consecuencia, Unión deberá hacer lo suyo, que es ganarle a Vélez. No tiene otra chance que la victoria en el partido del viernes a las 19 en el 15 de Abril, para llegar a esa base de 21 puntos que en otros torneos ha servido, pero que en este, puntualmente, necesitará de alguna ayuda extra para que le alcance.
Si Unión gana el partido con Vélez, pero también ganan San Lorenzo e Independiente, ya no habrá más nada que hacer por más que reste el partido con Gimnasia de Mendoza. Son cinco clubes para dos puestos, como se dijo al principio. Y Unión está cuarto en esa hipotética tabla de posiciones del mini torneo, aunque con una sola fecha por disputarse.
Vélez y su propio objetivo
El viernes, tendrá enfrente a un equipo que empató un partido increíble con San Lorenzo (lo ganaba 2 a 0, cuando el rival se puso 2 a 1 le anularon un gol y se lo terminaron igualando en 2) pero que vendrá a buscar un lugar en la Libertadores. Ya no le alcanza para la tabla general porque Boca le sacó cuatro puntos de ventaja. Pero en esa tabla está a tres puntos de Rosario Central (que está ingresando en la Libertadores junto a Boca y Argentinos Juniors), aunque con chances de clasificar para el máximo torneo continental si es que Boca (o los otros dos) liberan uno de los cupos (por ejemplo, en el caso de Boca ganando la Sudamericana o el Clausura y, en el de los otros, siendo campeón del actual torneo).
El lamento por los puntos perdidos
Posiblemente el mundo Unión esté lamentando el partido que pudo y debió ganar en Rosario el domingo pasado. Es la evaluación que todos hacen, sin dudas. En ese caso, Unión estaría en una situación cómoda y hasta clasificando, más allá de que necesitaría un resultado positivo, de todas formas, en el choque con Vélez del viernes. Pero la realidad lo muestra de esta manera, con 18 puntos, obligado a ganar y a esperar algún resultado que le permita colarse en los play off.