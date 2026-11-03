Cinco equipos para dos lugares

Unión tiene que ganarle si o si a Vélez y esperar otros resultados que lo ayuden

Si vence el viernes, el Tate llegará a 21 puntos e igualará la línea de Gimnasia de Mendoza, que jugará al otro día. Dependerá de los resultados de Independiente (que jugará con Riestra) y de San Lorenzo (que recibirá a Platense, que aún tiene chances).