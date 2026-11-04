Estados Unidos

Messi sigue marcando tendencia en la MLS: lideró la venta de camisetas por cuarto año consecutivo

La LMS publicó el ranking anual de las camisetas más vendidas y el capitán de Inter Miami volvió a ocupar el primer puesto. Son Heung-Min y Thomas Müller completaron el podio, mientras que Luis Suárez y Rodrigo De Paul también quedaron entre los diez primeros.