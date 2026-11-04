Lionel Messi volvió a demostrar su enorme impacto dentro y fuera de la cancha. El capitán de Inter Miami encabezó por cuarta temporada consecutiva el ranking de camisetas más vendidas de la Major League Soccer (MLS), según la clasificación oficial difundida por la liga estadounidense.
Messi sigue marcando tendencia en la MLS: lideró la venta de camisetas por cuarto año consecutivo
La LMS publicó el ranking anual de las camisetas más vendidas y el capitán de Inter Miami volvió a ocupar el primer puesto. Son Heung-Min y Thomas Müller completaron el podio, mientras que Luis Suárez y Rodrigo De Paul también quedaron entre los diez primeros.
El futbolista rosarino superó a varias de las principales figuras del campeonato y ratificó su influencia comercial desde su llegada al fútbol norteamericano. El podio quedó integrado por el surcoreano Son Heung-Min y el alemán Thomas Müller, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
El listado también reflejó el crecimiento de otras figuras internacionales que se incorporaron recientemente a la competencia. El polaco Robert Lewandowski terminó cuarto y el francés Antoine Griezmann se ubicó en la quinta posición. Ambos llegaron al torneo durante el mercado de pases del verano norteamericano.
Un dato destacado es que Lewandowski consiguió la camiseta más vendida desde junio, aunque el liderazgo de la clasificación anual quedó nuevamente en manos de Messi.
Suárez y De Paul también aparecen entre los diez primeros
La clasificación continuó con el estadounidense Cavan Sullivan, de apenas 17 años, en el sexto lugar. El gabonés Denis Bouanga ocupó la séptima posición, mientras que el uruguayo Luis Suárez quedó octavo.
El alemán Hany Mukhtar y el argentino Rodrigo De Paul completaron los diez primeros puestos.
De esta manera, Inter Miami fue el equipo con mayor representación en el ranking, con tres futbolistas entre los diez jugadores más elegidos por los compradores. Además de Messi y Suárez, De Paul también consiguió un lugar en la nómina.
La clasificación volvió a destacar la presencia de cuatro campeones del mundo con Argentina: Messi, Suárez no integra ese grupo, y De Paul. En este sentido, el listado también refleja el peso de las figuras internacionales en la expansión comercial de la MLS.
Messi también se destaca dentro de la cancha
El liderazgo comercial del rosarino coincide con su protagonismo deportivo en Inter Miami. En su último compromiso, el equipo dirigido por Javier Mascherano consiguió una victoria por 2-1 frente a New England Revolution, con una actuación determinante del capitán argentino.
Messi marcó el gol decisivo a los 83 minutos, con una definición cruzada de zurda que permitió asegurar el triunfo. El resultado también le garantizó al conjunto de Florida la clasificación directa a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.
Con esa conquista, el argentino alcanzó los 937 goles oficiales en su carrera profesional, una cifra que alimenta su histórica disputa con Cristiano Ronaldo por el récord de máximos goleadores del fútbol mundial.
Inter Miami continuará su calendario frente a Charlotte FC, con Messi nuevamente como principal referencia deportiva y comercial de la franquicia.