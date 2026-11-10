El fútbol brasileño quedó conmocionado por el asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, padre del delantero Rony, actualmente jugador del Santos. El hombre, de 72 años, murió tras recibir una puñalada en el cuello en el estado de Pará. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro de salud, falleció minutos después.
Mataron a puñaladas al padre de un futbolista del Santos en Brasil
El hombre tenía 72 años y murió tras recibir una puñalada en el cuello. El delantero recibió el apoyo del Santos y de sus compañeros: Neymar le ofreció su avión privado para facilitar el traslado de su familia hasta Pará.
En medio del dolor familiar, el futbolista recibió el respaldo de su club y de sus compañeros. Uno de los gestos más destacados fue el de Neymar, quien puso a disposición su avión privado para facilitar el traslado de sus familiares hasta Pará.
Cómo ocurrió el asesinato
El episodio tuvo lugar alrededor de las 15.30 en el barrio Novo, en la localidad de Terra Alta, en el estado de Pará, al nordeste de Brasil.
De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios locales, el ataque se habría producido luego de una discusión entre la víctima y una mujer. Tras recibir una denuncia, efectivos de la Policía Militar acudieron al lugar y detuvieron a una sospechosa identificada como Selma Soares Cordovil.
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una cuchilla de aproximadamente 20 centímetros que habría sido utilizada en el ataque.
La mujer quedó a disposición de la Policía Civil, organismo que tendrá a su cargo la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer el motivo del crimen.
El gesto de Neymar
Entre los mensajes de acompañamiento, el delantero dedicó unas palabras especiales a Neymar, quien tuvo un gesto de solidaridad al ofrecerle su avión privado para facilitar el traslado de sus familiares.
“Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad para ofrecer su avión y ayudarnos en este momento, posibilitando el traslado de mi familia”, expresó Rony en su publicación.
El futbolista también agradeció al Santos, al cuerpo técnico encabezado por Cuca, a sus compañeros, amigos y familiares por el apoyo recibido desde que se conoció la noticia.
En su mensaje, dejó en claro que su prioridad en este momento es permanecer junto a sus seres queridos, honrar la memoria de su padre y encontrar fuerzas para seguir adelante.
Además, acompañó sus palabras con una cita bíblica del Salmo 34:18: “El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido”.
El comunicado del Santos
El Santos Futebol Clube también difundió un comunicado oficial para expresar su acompañamiento al jugador y a su familia.
“El Santos Futebol Clube se solidariza con el atleta Rony y toda su familia en este momento de dolor por la muerte de su padre. El jugador fue liberado durante la tarde de este lunes para estar con sus familiares”, informó la institución.
Por último, el club manifestó su pesar por lo sucedido y aseguró que está a disposición para brindar toda la ayuda que sea necesaria.
Mientras avanza la investigación policial para esclarecer el asesinato, Rony atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, acompañado por sus seres queridos y por las muestras de solidaridad del mundo del fútbol.