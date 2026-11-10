Una mujer detenida

Mataron a puñaladas al padre de un futbolista del Santos en Brasil

El hombre tenía 72 años y murió tras recibir una puñalada en el cuello. El delantero recibió el apoyo del Santos y de sus compañeros: Neymar le ofreció su avión privado para facilitar el traslado de su familia hasta Pará.