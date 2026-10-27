El caso de Carlos Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como El Komanche, sumó nuevos detalles tras la difusión de información del informe preliminar sobre su muerte. El streamer salvadoreño, de 30 años, fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México.
¿De qué murió El Komanche? Se conocieron detalles del informe preliminar
El documento filtrado aportó información sobre cómo encontraron al streamer salvadoreño en una vivienda de México y qué observaron las autoridades durante la primera inspección.
Según la información atribuida a la Agencia Estatal de Investigaciones mexicana, los agentes hallaron el cuerpo en el patio trasero de la propiedad. La inspección inicial no habría detectado signos de violencia y el caso fue registrado como una muerte pendiente de los resultados de la autopsia.
Qué reveló el informe preliminar
De acuerdo con el documento difundido por medios mexicanos, el cuerpo del creador de contenido estaba suspendido de una cuerda sujeta a la protección de una ventana del segundo piso de la vivienda.
Durante las primeras actuaciones, los investigadores no encontraron indicios de violencia. Por ese motivo, la causa quedó clasificada como “muerte a reserva de autopsia”, a la espera de los resultados que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
El caso tomó relevancia luego de que varios patrulleros acudieran el domingo por la noche a una vivienda ubicada en la zona de Paseo de las Cumbres, en Monterrey.
La alerta de los vecinos
Los vecinos de la propiedad que alquilaba El Komanche advirtieron una situación irregular al notar que la puerta permanecía abierta desde hacía varios días. Ante la sospecha de que algo podía haber ocurrido, alertaron sobre lo sucedido.
La muerte del streamer fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales. En su publicación, recordó los proyectos que tenían pendientes y pidió reflexionar sobre las consecuencias de los comentarios agresivos en Internet.
“El bullying, a cualquier escala, no es un juego”, expresó el manager. También cuestionó la facilidad con la que los usuarios critican a otras personas sin conocer sus circunstancias ni el impacto que pueden tener sus palabras.
Quién era El Komanche
Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y, con el tiempo, construyó una comunidad con directos dedicados a videojuegos, conversaciones y entretenimiento.
Su popularidad creció especialmente entre 2020 y 2022, cuando compartía contenidos de títulos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite. También amplió su audiencia a través de colaboraciones con figuras destacadas del streaming en español.
Entre sus proyectos más conocidos estuvieron sus colaboraciones con Ibai Llanos y su participación junto a El Rubius en la organización de Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar.
El proyecto que tenía pendiente
El Komanche tenía previsto participar este año en La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. Sin embargo, su combate fue cancelado después de que anunciara públicamente su participación antes de lo permitido por el acuerdo de confidencialidad, según se había informado anteriormente.
La noticia de su muerte generó repercusión entre sus seguidores y en la comunidad hispanohablante de creadores de contenido. Mientras tanto, las circunstancias del fallecimiento permanecen sujetas a la investigación y a los resultados de la autopsia.