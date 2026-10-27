#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
A los 30 años

¿De qué murió El Komanche? Se conocieron detalles del informe preliminar

El documento filtrado aportó información sobre cómo encontraron al streamer salvadoreño en una vivienda de México y qué observaron las autoridades durante la primera inspección.

El Komanche fue encontrado muerto en una vivienda de México.El Komanche fue encontrado muerto en una vivienda de México.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El caso de Carlos Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como El Komanche, sumó nuevos detalles tras la difusión de información del informe preliminar sobre su muerte. El streamer salvadoreño, de 30 años, fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México.

Según la información atribuida a la Agencia Estatal de Investigaciones mexicana, los agentes hallaron el cuerpo en el patio trasero de la propiedad. La inspección inicial no habría detectado signos de violencia y el caso fue registrado como una muerte pendiente de los resultados de la autopsia.

Mirá tambiénEncontraron muerto al streamer El Komanche en una casa de México: tenía 30 años

Qué reveló el informe preliminar

De acuerdo con el documento difundido por medios mexicanos, el cuerpo del creador de contenido estaba suspendido de una cuerda sujeta a la protección de una ventana del segundo piso de la vivienda.

Durante las primeras actuaciones, los investigadores no encontraron indicios de violencia. Por ese motivo, la causa quedó clasificada como “muerte a reserva de autopsia”, a la espera de los resultados que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Su representante confirmó la muerte y cuestionó el acoso en redes.Su representante confirmó la muerte y cuestionó el acoso en redes.

El caso tomó relevancia luego de que varios patrulleros acudieran el domingo por la noche a una vivienda ubicada en la zona de Paseo de las Cumbres, en Monterrey.

La alerta de los vecinos

Los vecinos de la propiedad que alquilaba El Komanche advirtieron una situación irregular al notar que la puerta permanecía abierta desde hacía varios días. Ante la sospecha de que algo podía haber ocurrido, alertaron sobre lo sucedido.

La muerte del streamer fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales. En su publicación, recordó los proyectos que tenían pendientes y pidió reflexionar sobre las consecuencias de los comentarios agresivos en Internet.

El informe preliminar no detectó signos de violencia.El informe preliminar no detectó signos de violencia.

“El bullying, a cualquier escala, no es un juego”, expresó el manager. También cuestionó la facilidad con la que los usuarios critican a otras personas sin conocer sus circunstancias ni el impacto que pueden tener sus palabras.

Quién era El Komanche

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y, con el tiempo, construyó una comunidad con directos dedicados a videojuegos, conversaciones y entretenimiento.

Su popularidad creció especialmente entre 2020 y 2022, cuando compartía contenidos de títulos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite. También amplió su audiencia a través de colaboraciones con figuras destacadas del streaming en español.

Entre sus proyectos más conocidos estuvieron sus colaboraciones con Ibai Llanos y su participación junto a El Rubius en la organización de Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar.

El proyecto que tenía pendiente

El Komanche tenía previsto participar este año en La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. Sin embargo, su combate fue cancelado después de que anunciara públicamente su participación antes de lo permitido por el acuerdo de confidencialidad, según se había informado anteriormente.

La noticia de su muerte generó repercusión entre sus seguidores y en la comunidad hispanohablante de creadores de contenido. Mientras tanto, las circunstancias del fallecimiento permanecen sujetas a la investigación y a los resultados de la autopsia.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Es viral
México
Salud Mental

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro