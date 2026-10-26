Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como El Komanche, murió a los 30 años. Su representante, Byron Reyes, confirmó la noticia luego de comunicarse con la familia del creador de contenido de El Salvador. Según trascendió, el joven fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México.
Encontraron muerto al streamer El Komanche en una casa de México: tenía 30 años
La noticia fue confirmada por su representante tras hablar con la familia. El creador salvadoreño ganó popularidad en Twitch y participó en la organización de los Squid Craft Games.
La noticia generó conmoción entre sus seguidores y otros integrantes de la comunidad digital. Hasta el momento, no se habían informado públicamente las causas de su muerte ni las autoridades habían confirmado su identidad en el marco de la investigación.
La despedida de su representante
El fallecimiento comenzó a difundirse en redes sociales durante el fin de semana. En un primer momento, Byron Reyes manifestó su preocupación por las versiones que circulaban y, después de contactar a los familiares de Gómez, confirmó la noticia.
Más tarde, el representante publicó en Instagram un mensaje de despedida en el que recordó los proyectos que tenían pendientes y llamó a reflexionar sobre las consecuencias de los comentarios negativos en internet.
“El bullying a cualquier escala no es un juego”, expresó Reyes, quien también hizo referencia a las críticas que el streamer había recibido durante años en las redes sociales.
En su mensaje, cuestionó la facilidad con la que los usuarios juzgan a otras personas sin conocer sus circunstancias y advirtió sobre el efecto que pueden tener las palabras. “Espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás”, escribió.
Finalmente, le dedicó unas palabras de afecto y destacó el vínculo que mantenía con su país de origen. “Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano”, manifestó.
Quién era El Komanche
Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, en el departamento de San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y, con el tiempo, construyó una comunidad de seguidores a partir de contenidos vinculados con los videojuegos, las conversaciones en directo y el entretenimiento.
Su popularidad creció especialmente entre 2020 y 2022, cuando sus transmisiones de títulos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite le permitieron ampliar su audiencia.
A lo largo de su carrera, colaboró con otros creadores reconocidos de habla hispana, entre ellos Fernanfloo e Ibai Llanos. Esas participaciones contribuyeron a consolidar su presencia en el ámbito del streaming.
El proyecto de los Squid Craft Games
Uno de los hitos de su trayectoria fue su participación en la creación y organización de los Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar y desarrollada dentro de Minecraft.
El proyecto fue impulsado junto a AuronPlay y El Rubius, y convocó a numerosos streamers de habla hispana. La propuesta alcanzó una amplia repercusión en Twitch y se convirtió en uno de los eventos destacados de la comunidad digital.
La Velada del Año 6
En 2026, El Komanche tenía previsto participar en La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. Sin embargo, su combate fue cancelado después de que anunciara públicamente su participación antes de lo permitido por el acuerdo de confidencialidad.
La cancelación fue comunicada por el propio streamer y por la organización del evento.
La reacción de la comunidad digital
La muerte de El Komanche provocó numerosas expresiones de tristeza entre seguidores y creadores de contenido, que recordaron su recorrido en Twitch y su participación en proyectos colectivos de gran alcance.
Su representante aprovechó la despedida para insistir en la importancia de reflexionar sobre el impacto del acoso y las críticas en internet. Mientras se esperan más precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento, la comunidad digital recuerda al creador salvadoreño por su trayectoria y por su aporte al mundo del streaming.