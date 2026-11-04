Se investiga

Hallaron un hombre con un disparo en la cabeza dentro de un auto en Recreo

La víctima, de 27 años, fue hallada sin vida el miércoles por la mañana en un camino lateral de la Circunvalación, cerca de la Ruta Provincial 70, en jurisdicción de Recreo. Presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza y en el interior del Volkswagen Polo Track había una pistola calibre 22. Si bien se sospecha un presunto suicidio, la autopsia y las pericias deberán establecer cómo se produjo el disparo.