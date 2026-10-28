Avance de la pesquisa

Ya son tres los hombres detenidos por la mujer hallada muerta en un campo en Recreo

La causa por el fallecimiento de María Celeste Santillán avanzó con nuevas medidas judiciales y tres personas bajo custodia. Los investigadores procuran reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar qué ocurrió en el terreno donde fue encontrada. Los resultados de la autopsia y las pericias serán fundamentales para orientar la pesquisa.