La investigación por la muerte de María Celeste Santillán, de 42 años, sumó un nuevo capítulo con la detención de un tercer hombre (otros dos fueron apresados en las horas posteriores al hallazgo del cuerpo) y varias medidas destinadas a reconstruir las últimas horas de la víctima.
Ya son tres los hombres detenidos por la mujer hallada muerta en un campo en Recreo
La causa por el fallecimiento de María Celeste Santillán avanzó con nuevas medidas judiciales y tres personas bajo custodia. Los investigadores procuran reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar qué ocurrió en el terreno donde fue encontrada. Los resultados de la autopsia y las pericias serán fundamentales para orientar la pesquisa.
El cuerpo fue encontrado en un terreno descampado, cerca de un camino rural, en la zona de calle Juan Bautista Alberdi al 1800, en Recreo. Los peritos observaron elementos que deberán ser analizados para establecer cómo murió la mujer, mientras la Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia.
Personas en situación de calle
El caso comenzó a tomar forma a partir de un llamado que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en un sector de vegetación, alejado de las viviendas. Quien dio aviso dijo conocer a Santillán y explicó que hacía dos días que no la veía. Ambos se encontraban en situación de calle.
Cuando los investigadores llegaron al lugar, encontraron el cuerpo a unos 30 metros de un camino rural, cubierto parcialmente por un montículo de arbustos. La escena fue preservada para permitir el trabajo de los especialistas, que documentaron el terreno y recolectaron elementos considerados de interés para la causa.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Giordano, de la unidad especializada en violencia de género, familiar y sexual. Con el avance de las actuaciones, tres hombres quedaron detenidos mientras se intenta determinar qué ocurrió y cuál habría sido la intervención de cada uno.
La aparición de los detenidos no resuelve, por sí sola, el principal interrogante del expediente: qué sucedió antes de que Santillán fuera encontrada muerta en aquel terreno.
Marcas en el cuello
El relevamiento de los pesquisas aportó detalles que ahora deberán ser examinados en el marco de la investigación. Según se supo, Santillán fue encontrada tendida boca arriba, semidesnuda.
Los especialistas habrían observado marcas en la piel, en la zona del cuello, como hechas con un cordón de zapatillas. También se habrían advertido lesiones en las piernas.
El cuerpo fue retirado del lugar alrededor de las 15 y trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, una diligencia fundamental para determinar cómo se produjo el fallecimiento y establecer si existieron signos compatibles con una muerte violenta.
Reconstruir las últimas horas
La pesquisa también busca reconstruir los movimientos de Santillán durante las horas previas al hallazgo. El hombre que dio aviso había manifestado que conocía a la mujer y que llevaba dos días sin verla. Ese dato, junto con los testimonios y las evidencias materiales, forma parte de las líneas que deberán ser contrastadas por los investigadores.
La causa tiene ahora tres hombres detenidos, mientras la Fiscalía procura esclarecer las circunstancias del hecho y precisar qué participación habría tenido cada uno. Hasta que las pericias y las demás pruebas permitan avanzar sobre una hipótesis firme, el expediente mantiene abiertos los principales interrogantes.
El desafío será reconstruir lo sucedido en ese descampado de Recreo y establecer, con evidencia concreta, qué ocurrió con María Celeste Santillán.