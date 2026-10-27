En Recreo

Hallaron muerta una mujer en un campo y se investigan las circunstancias del hecho

El cuerpo fue encontrado poco antes del mediodía de este martes en un terreno sembrado con maíz, en barrio Mocoví. La víctima tendría unos 40 años y, según las primeras informaciones, habría estado cubierta con pastos. La Fiscalía dispuso la intervención de la Brigada de Femicidios para determinar las circunstancias del fallecimiento.