Prevención

Las cámaras del 911 permitieron frustrar tres robos en Santa Fe

El sistema de videovigilancia de la Central de Emergencias permitió advertir tres hechos delictivos durante la madrugada de este martes en distintos sectores de la ciudad. La coordinación con los móviles policiales posibilitó localizar a cinco hombres y recuperar una planta con su maceta, una escalera y elementos vinculados con la manipulación de un equipo de aire acondicionado.