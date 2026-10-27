El sistema de videovigilancia de la Central de Emergencias 911 volvió a convertirse en una herramienta clave para detectar movimientos sospechosos y coordinar intervenciones policiales en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Durante la madrugada de este martes, los operadores del centro de monitoreo advirtieron tres hechos delictivos y guiaron el trabajo de los efectivos desplegados en las calles, que terminó con cinco hombres trasladados a dependencias policiales y la recuperación de los elementos sustraídos.
Las cámaras del 911 permitieron frustrar tres robos en Santa Fe
El sistema de videovigilancia de la Central de Emergencias permitió advertir tres hechos delictivos durante la madrugada de este martes en distintos sectores de la ciudad. La coordinación con los móviles policiales posibilitó localizar a cinco hombres y recuperar una planta con su maceta, una escalera y elementos vinculados con la manipulación de un equipo de aire acondicionado.
Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos del ejido urbano y tuvieron como denominador común la intervención de los operadores del sistema de cámaras, que transmitieron la información en tiempo real a los móviles de la Unidad Regional I.
Los episodios incluyeron la manipulación de instalaciones de aire acondicionado en un comercio, la sustracción de una planta con su maceta del frente de una vivienda y el robo de una escalera. En los tres casos, la coordinación entre el monitoreo y el personal policial permitió localizar a los sospechosos y recuperar los objetos denunciados como sustraídos.
Cables y hasta una planta
La primera intervención se produjo en inmediaciones de San Jerónimo y Juan de Garay. Allí, un operador del centro de monitoreo detectó a dos hombres que merodeaban la zona y observó que uno de ellos comenzaba a manipular los caños y cables de un equipo de aire acondicionado instalado en un comercio.
La secuencia motivó el inmediato aviso a los móviles policiales. Efectivos de la Brigada Motorizada acudieron al sector y lograron aprehender a uno de los involucrados. El segundo fue localizado y demorado poco después en la zona de 1.º de Mayo y Juan de Garay.
La segunda intervención tuvo como escenario las inmediaciones de avenida Aristóbulo del Valle y Ayacucho. En ese sector, una operadora del 911 observó mediante las cámaras cómo dos hombres retiraban una planta con su maceta del frente de una vivienda.
La información fue transmitida a los efectivos policiales, que se movilizaron para dar con los sospechosos. El procedimiento concluyó con la localización de ambos hombres y la recuperación del elemento sustraído.
Escalera robada
El último episodio se inició a partir de una alerta por la sustracción de una escalera de una vivienda ubicada en la zona de avenida López y Planes al 4500.
En esta oportunidad, los operadores del sistema de videovigilancia colaboraron con el seguimiento de la intervención y coordinaron el desplazamiento de los móviles policiales hacia los sectores donde podía encontrarse el presunto autor.
La búsqueda permitió localizar a un hombre en inmediaciones de Colodrero y López y Planes. Allí, los efectivos recuperaron la escalera denunciada como robada.
De acuerdo con el balance oficial, las tres intervenciones realizadas durante la madrugada del martes 27 de octubre terminaron con cinco hombres trasladados a dependencias policiales y la recuperación de los elementos involucrados en los hechos.
Los procedimientos volvieron a poner de relieve el papel del monitoreo urbano en la detección de conductas sospechosas y en la coordinación de las respuestas policiales. La observación de las cámaras, sumada a la comunicación con los móviles en la calle, permitió actuar en distintos puntos de la ciudad y avanzar en el esclarecimiento de los episodios.