Un camión de bomberos que se dirigía a atender un incendio chocó este martes contra un colectivo de la línea 28 y un automóvil particular en el barrio porteño de Parque Patricios. Como consecuencia del impacto, la autobomba terminó contra el frente de la ex cárcel de Caseros y al menos diez personas resultaron heridas.
Un camión de bomberos impactó contra la excárcel de Caseros tras un choque con un colectivo
Tres rescatistas quedaron atrapados y fueron liberados, mientras que otras siete personas recibieron atención médica y fueron trasladadas a distintos hospitales porteños.
Tres bomberos que habían quedado atrapados dentro del vehículo de emergencia fueron liberados. Según el parte oficial, los lesionados recibieron asistencia médica y, hasta el momento, ninguno presentaba heridas de gravedad.
Cómo ocurrió el accidente
El siniestro se produjo en la intersección de la avenida Caseros y Pichincha, cuando el camión de bomberos circulaba hacia un incendio. Por motivos que no fueron precisados, la autobomba colisionó con un colectivo de la línea 28 y un auto particular, y terminó impactando contra la fachada del antiguo complejo penitenciario.
El choque movilizó a distintos equipos de emergencia y generó un importante operativo en la zona. En el lugar trabajaron personal del SAME, Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad.
Diez personas heridas
Los equipos médicos asistieron a diez personas afectadas por el accidente. De acuerdo con la información oficial, seis de los heridos eran bomberos, tres viajaban en el colectivo y uno se encontraba en el automóvil particular.
Dos personas, un hombre y una mujer, fueron trasladadas al Hospital Penna con diagnóstico de traumatismo de cráneo, sin pérdida de conocimiento. Los otros ocho lesionados fueron derivados a los hospitales Argerich, Ramos Mejía y Piñero.
Un amplio operativo de emergencia
El procedimiento incluyó la participación de distintas dotaciones de bomberos y personal especializado. Entre los equipos que intervinieron se encontraban el Grupo Especial de Rescate de Caballito, el de Saavedra y una dotación de la Estación Barracas.
Mientras los profesionales de la salud atendían a los heridos y coordinaban los traslados, los bomberos trabajaron para liberar a los tres integrantes de la dotación que habían quedado atrapados tras el impacto.
Las circunstancias que provocaron la colisión no fueron detalladas en el parte oficial difundido hasta el momento.