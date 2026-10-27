En Pujato

Inspeccionaron un desarmadero y detectaron dos vehículos requeridos por la Justicia

La PDI inspeccionó un establecimiento ubicado sobre Callejón 29, en la localidad de Pujato (Dpto Las Colonias), y verificó la situación registral de 200 vehículos. Durante el operativo detectó un Chevrolet Corsa y un Mercedes-Benz con pedidos de secuestro activos. Por disposición de la Fiscalía, un hombre de 40 años fue notificado de sus derechos en una causa por presunto encubrimiento agravado.