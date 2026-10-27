Un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires pasó a situación de servicio pasivo luego de ser acusado de matar de un disparo a una perra que descansaba en la Comisaría Comunal N.º 10, ubicada en el barrio porteño de Floresta. Tras conocerse el episodio, vecinos se concentraron frente a la seccional para reclamar explicaciones por lo ocurrido.
Apartaron a un policía acusado de matar de un tiro a una perra en una comisaría de Floresta
La medida se conoció tras una protesta de vecinos que reclamaron explicaciones por la muerte de Manchita, un animal que se refugiaba del frío en la dependencia policial.
El caso tomó estado público a partir de una publicación en la página de Facebook “Mascotas Floresta”, donde denunciaron la muerte de Manchita, una perra callejera que, según indicaron, se refugiaba del frío en la dependencia policial desde hacía varios días.
La denuncia
De acuerdo con la información difundida, el animal fue asesinado por un integrante de la fuerza dentro de la comisaría.
Según trascendió, el efectivo habría disparado contra la perra porque, presuntamente, el animal intentó morderlo. Las circunstancias del episodio deberán ser esclarecidas en el marco de la investigación judicial.
Vecinos reclamaron frente a la comisaría
Este lunes por la tarde, un grupo de vecinos se acercó a la Comisaría Comunal N.º 10 para exigir explicaciones sobre lo sucedido y conocer qué medidas se habían tomado contra el policía involucrado.
En el lugar les informaron que el caso ya se encuentra judicializado y que el efectivo está sujeto a las actuaciones correspondientes. La protesta se produjo luego de que la denuncia comenzara a circular en redes sociales y generara repercusiones entre quienes conocían la situación de la perra.
Qué medida tomó la Policía de la Ciudad
A través de la Resolución N.º 2026-626-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad dispuso el cambio de situación de revista del oficial a servicio pasivo desde el 26 de octubre.
La medida implica una modificación en su situación dentro de la fuerza mientras avanza el proceso correspondiente. El caso continúa bajo intervención judicial y las circunstancias de la muerte de Manchita deberán determinarse mediante la investigación.
Qué establece la ley
En Argentina, la Ley Nacional N.º 14.346 sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales. La normativa contempla penas de prisión de 15 días a un año para quienes incurran en las conductas previstas.
En la Ciudad de Buenos Aires también existen disposiciones locales y contravencionales vinculadas con la protección animal. La eventual responsabilidad penal del efectivo deberá establecerse en el ámbito judicial, a partir de las pruebas y las circunstancias del hecho.