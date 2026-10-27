Un siniestro vial ocurrido este martes 27 de octubre sobre la Ruta Nacional 34, entre las localidades de Susana y Angélica, movilizó a dotaciones de Bomberos luego de que se reportara la presencia de personas atrapadas.
Volcó un camión en Ruta Nacional 34: los bomberos rescataron a uno de sus ocupantes
El siniestro ocurrió este martes, minutos antes del mediodía, a la altura del kilómetro 191. Bomberos confirmaron que se trató de un accidente con un solo vehículo involucrado.
El hecho se registró a la altura del kilómetro 191 y motivó la salida de una dotación del Cuartel Central de Bomberos de Rafaela a las 11:50. En un primer momento, el aviso de emergencia indicaba que se había producido una colisión entre dos camiones. Sin embargo, la ampliación del parte oficial confirmó que se trató de un siniestro vial con un único camión involucrado.
Un ocupante quedó atrapado dentro del camión
Según informaron desde el Cuartel Central de Bomberos de Rafaela, cuando la dotación llegó al lugar constató que uno de los ocupantes del vehículo había quedado atrapado en su interior.
El rescate estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Angélica, quienes realizaron las maniobras necesarias para liberar a la persona. De acuerdo con el informe, el ocupante ya había sido rescatados por los voluntarios de esa localidad cuando arribó el personal de Rafaela.
Tras llegar al sector del accidente, los efectivos del Cuartel Central de Rafaela llevaron adelante tareas de prevención y seguridad en la escena. El parte oficial confirmó que hubo personas lesionadas, aunque no precisó la cantidad ni la gravedad de las heridas.
Por el momento, tampoco se brindaron detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente ni sobre la identidad de las personas involucradas.