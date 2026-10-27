Giro en la investigación

Detuvieron a dos hombres por la muerte de una mujer hallada en un campo en Recreo; buscan un prófugo

La investigación por la muerte de María Celeste Santillán (42), tuvo un avance judicial importante con la detención de W. S., quien había dicho que encontró el cuerpo, y J. L.. Mientras ambos permanecen bajo custodia policial, los investigadores buscan a otro hombre apodado “El Chaqueño”, mencionado como una de las últimas personas que habría estado con la víctima.