La investigación por la muerte de María Celeste Santillán (42), cuyo cuerpo fue encontrado en un campo de la ciudad de Recreo avanzó con medidas judiciales que pusieron bajo custodia policial a dos hombres de 40 y 33 años. Al mismo tiempo, se desplegaron diligencias para dar con un tercer individuo que habría tenido contacto con la víctima antes de su fallecimiento.
Detuvieron a dos hombres por la muerte de una mujer hallada en un campo en Recreo; buscan un prófugo
La investigación por la muerte de María Celeste Santillán (42), tuvo un avance judicial importante con la detención de W. S., quien había dicho que encontró el cuerpo, y J. L.. Mientras ambos permanecen bajo custodia policial, los investigadores buscan a otro hombre apodado “El Chaqueño”, mencionado como una de las últimas personas que habría estado con la víctima.
De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones, uno de los detenidos es W.S., el hombre que había manifestado haber encontrado el cuerpo sin vida en el terreno descampado. Su situación quedó comprometida a partir de las medidas ordenadas por la Fiscalía, aunque las circunstancias que motivaron la decisión deberán esclarecerse en el marco de la investigación.
Un tercer hombre , prófugo
El otro hombre que se encuentra bajo custodia es J. L. En paralelo, los investigadores procuran localizar a un tercer sujeto, conocido con el apodo de “El Chaqueño”, quien habría sido mencionado durante las primeras diligencias.
Según la información policial, W.S. habría señalado a los otros dos como las últimas personas que estuvieron con la mujer. Ese dato forma parte de las líneas de investigación que ahora deberán ser contrastadas con los testimonios, las pericias y los demás elementos reunidos en el expediente.
Por el momento, no se informaron públicamente detalles precisos sobre las circunstancias que llevaron a la Fiscalía a ordenar las detenciones ni sobre el grado de participación que se les atribuye a los involucrados.
En consecuencia, la investigación deberá determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades penales vinculadas con la muerte.
Investigación compleja
El caso salió a la luz poco antes del mediodía del martes, cuando un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en un terreno de Recreo.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, constataron que se trataba de una mujer cuyo cuerpo se encontraba en el interior de un trigal, junto a un cañaveral, en inmediaciones de la intersección de las calles España y Alberdi.
En un primer momento, las actuaciones se orientaron a establecer la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento. Entre los datos iniciales surgió la presunción de que podría tratarse de María Celeste Santillán, de 42 años, domiciliada en el barrio San Agustín II de la ciudad de Santa Fe.
La escena fue preservada para permitir el trabajo de los investigadores y de los peritos, mientras se daba intervención a las autoridades judiciales. La reconstrucción de las horas previas al hallazgo pasó a ocupar un lugar central en las actuaciones.
Tras el hallazgo, se preservó la escena a la espera de las autoridades judiciales y de los peritos. También fueron convocados efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), personal de la Brigada de Femicidios y el servicio de traslado del cuerpo para las diligencias correspondientes.
Con las nuevas medidas, la investigación sumó nombres y situaciones concretas que ahora deberán ser examinadas por la Justicia. La detención de dos hombres y la búsqueda de un tercero representan un avance en las diligencias, pero no constituyen por sí mismas una conclusión sobre lo sucedido.
El desafío para los investigadores será reconstruir los últimos movimientos de la mujer, determinar quiénes estuvieron con ella antes de morir y establecer, a partir de pruebas objetivas, cómo se produjo el fallecimiento.