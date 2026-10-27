Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez -que estuvo presa en Brasil por racismo- y su pareja María Emilia Batule recuperaron la libertad en Santiago del Estero tras pagar una fianza de $ 900.000. Estaban detenidos por el hurto de $ 1,5 millones en Termas de Río Hondo.
Liberaron bajo fianza al padre de Agostina Páez y su pareja
Mariano Páez -padre de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil por racismo- y María Batule fueron excarcelados tras 13 días por un hurto en un corralón de materiales de construcción. Pagaron $900.000 por un robo de $1,5 millones. Cómo sigue la causa.
La excarcelación de la pareja se concretó tras permanecer 13 días en dependencias policiales. La resolución fue adoptada durante una audiencia liderada por el juez Silvio Salice.
El magistrado otorgó la libertad al considerar que no existían riesgos procesales que justificaran la detención. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la causa penal continuará en trámite.
Medidas cautelares
Para acceder al beneficio, los imputados deberán cumplir estrictas reglas de conducta fijadas por la Justicia. Entre las restricciones impuestas figura la prohibición absoluta de acercarse al comercio afectado.
En la audiencia, la representación legal solicitó entregar a la firma el dinero secuestrado en los allanamientos. Dicha suma incautada por los investigadores alcanza los $ 632.600 en efectivo.
De esta manera, la restitución ofrecida alcanza los $ 1,5 millones denunciados como sustraídos. Tras completar el trámite, Páez abandonó las instalaciones de la Alcaidía de Las Termas.
El hecho investigado ocurrió el sábado 10 de octubre en el negocio de materiales Lo Bruno. El comercio damnificado se encuentra ubicado sobre la calle Juan Núñez del Prado.
Según la investigación, el hombre de 58 años ingresó al local junto a su pareja y se dirigió a las cajas. En ese sector, una empleada de la firma contaba fajos de billetes sobre el mostrador.
El sospechoso habría aprovechado una distracción de la cajera para introducir su mano por la ventanilla. Mediante esa maniobra, el hombre se apoderó del dinero y se lo entregó a su acompañante.
Capturados por la cámara
La secuencia del presunto hurto quedó registrada en las grabaciones de las cámaras del local. Dichas imágenes resultaron determinantes para fundar las órdenes de detención libradas.