Santiago del Estero

Liberaron bajo fianza al padre de Agostina Páez y su pareja

Mariano Páez -padre de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil por racismo- y María Batule fueron excarcelados tras 13 días por un hurto en un corralón de materiales de construcción. Pagaron $900.000 por un robo de $1,5 millones. Cómo sigue la causa.