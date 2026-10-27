Un violento incidente registrado durante las primeras horas de la tarde de este martes movilizó a los servicios de emergencia e involucró al personal policial de la Comisaría Distrito 13° y del Comando Radioeléctrico en Laguna Paiva, ciudad del departamento santafesino La Capital.
Un apuñalado y dos detenidos en un sangriento episodio en Laguna Paiva
Un hombre de 33 años sufrió heridas de gravedad tras ser atacado con un cuchillo en plena vía pública. El agresor fue aprehendido en el lugar y la pareja de la víctima terminó detenida en el hospital tras causar disturbios.
El hecho se desencadenó minutos antes de las 14. Un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre una acalorada gresca en inmediaciones de calle Obrero al 1200.
Al arribar al lugar a bordo de los móviles, los policías observaron a un hombre de 33 años visiblemente herido en el rostro, quien se encontraba acompañado por una mujer.
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Tanto la víctima como su acompañante señalaron directamente al presunto autor del ataque, quien se encontraba a pocos metros del lugar.
Ante la flagrancia del hecho, los uniformados procedieron de inmediato a la aprehensión del sospechoso, un hombre de 51 años, con domicilio en el mismo sector de la calle Obrero donde ocurrió el enfrentamiento.
Durante el procedimiento en la escena del hecho, la policía logró incautar una cuchilla de importantes dimensiones, la cual habría sido utilizada para propinar las estocadas.
La causa fue caratulada en primera instancia como lesiones graves dolosas.
Escándalo
Dada la severidad de las lesiones que presentaba en el rostro, García fue trasladado de urgencia hacia un centro de salud local para recibir la atención médica correspondiente.
Sin embargo, el operativo policial tuvo un giro inesperado una vez en el centro de salud. La mujer que acompañaba a la víctima, comenzó a provocar disturbios y a alterar el orden dentro del edificio hospitalario.
Ante esta situación, el personal actuante procedió a aprehenderla por la infracción al Artículo 64 del Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Santa Fe (mantenimiento del orden público y conducta perturbadora).
Ambos aprehendidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 13a, donde quedaron a disposición de la Justicia para la prosecución de las actuaciones legales correspondientes.