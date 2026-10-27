Departamento La Capital

Un apuñalado y dos detenidos en un sangriento episodio en Laguna Paiva

Un hombre de 33 años sufrió heridas de gravedad tras ser atacado con un cuchillo en plena vía pública. El agresor fue aprehendido en el lugar y la pareja de la víctima terminó detenida en el hospital tras causar disturbios.