Un homicidio a sangre fría ocurrió el pasado jueves 6 de agosto en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. Por el crimen, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes a un hombre de 30 años.
Capturaron a un hombre acusado de asesinar a otro de un tiro en la espalda
El crimen que se investiga ocurrió el 6 de agosto, en horas de la tarde, en la zona noroeste de la capital provincial. El sospechoso, de 30 años, fue atrapado por la PDI no lejos del lugar del hecho.
El hecho que dio origen al caso se registró en las inmediaciones del cruce de calles Hugo Wast y Cafferata, donde Carlos Herrera, de 47 años, fue atacado a tiros.
Según los primeros trascendidos, Herrera fue perseguido por el asesino que le disparó varias veces. Uno de los proyectiles impactó en la espalda de la víctima y le provocó lesiones gravísimas.
Herrera corrió por su vida y agonizaba cuando cayó adentro de una gomería cercana para pedir auxilio. El criminal, por su parte, escapó del lugar a gran velocidad a bordo de un automóvil de color gris.
Todo pasó a plena luz del sol, en horas de la siesta.
El herido fue trasladado por el gomero hasta el Hospital Iturraspe, donde los médicos no pudieron hacer mucho. Murió unos minutos después.
A partir de las primeras directivas, los sabuesos de la División Homicidios Región I de la PDI desplegaron tareas de campo que incluyeron entrevistas a testigos y un meticuloso relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.
Dichas diligencias permitieron a los investigadores reconstruir parte de la secuencia y establecer que el presunto homicida se habría desplazado hacia y desde la escena del crimen a bordo de un auto Volkswagen Gol, pista clave para dar con su identidad y su paradero.
Allanamiento
Con las pruebas recabadas, la fiscal a cargo de la causa, la doctora María Laura Urquiza, solicitó las órdenes de irrupción correspondientes, las cuales fueron avaladas por la Justicia.
El operativo se concretó este martes con la irrupción de efectivos de la División Homicidios, quienes contaron con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada sobre la calle José Gollán al 8700.
En el lugar, los uniformados concretaron la detención del sospechoso —identificado por las iniciales B. D. V.— y procedieron al secuestro de un teléfono celular, elemento que será sometido a pericias tecnológicas para extraer información de interés para el avance de la causa.
El detenido quedó alojado en sede policial a la entera disposición del Ministerio Público de la Acusación, mientras se continúan desarrollando las diligencias procesales de rigor previas a la audiencia imputativa.