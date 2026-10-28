Inseguridad

Un local comercial amaneció con su puerta destrozada; investigan si hubo robo

El local Zona X, ubicado en 25 de Mayo al 3500, amaneció este miércoles con el vidrio de su puerta de acceso estallado. La Policía constató los daños y dispuso las primeras actuaciones para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no se confirmó si hubo elementos sustraídos.