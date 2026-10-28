El comercio denominado Zona X, ubicado en calle 25 de Mayo al 3583, en la ciudad de Santa Fe, sufrió daños durante un episodio ocurrido este miércoles por la mañana. Personal policial constató que la puerta de blindex del establecimiento tenía el vidrio estallado. Por el momento, no se informó si hubo elementos sustraídos y la investigación procurará establecer qué ocurrió y quiénes fueron los responsables.
Un local comercial amaneció con su puerta destrozada; investigan si hubo robo
El local Zona X, ubicado en 25 de Mayo al 3500, amaneció este miércoles con el vidrio de su puerta de acceso estallado. La Policía constató los daños y dispuso las primeras actuaciones para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no se confirmó si hubo elementos sustraídos.
El hecho fue advertido durante las primeras horas de la mañana, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar por la Central de Emergencias 911.
Intervención policial
Al arribar, los uniformados comprobaron que el frente del comercio presentaba daños visibles, con el cristal de la puerta de acceso violentado. La situación motivó la intervención policial y el inicio de las actuaciones correspondientes.
Hasta el momento, no se brindaron datos sobre posibles sospechosos ni se confirmó si el episodio estuvo relacionado con un intento de robo o con un acto de vandalismo. Esa circunstancia deberá esclarecerse a partir de las diligencias previstas.
Cámaras de seguridad
El local cuenta con cámaras de seguridad en su interior y también hay dispositivos de videovigilancia en las inmediaciones. Esos registros podrían aportar información para reconstruir la secuencia del hecho, determinar en qué circunstancias se produjo la rotura del vidrio e intentar identificar a los autores.
Como parte de las medidas dispuestas, se prevé relevar las imágenes disponibles y solicitar a propietarios y moradores de viviendas cercanas que preserven las grabaciones de sus equipos de seguridad.
Una vez reunidos los elementos de interés, las actuaciones serán elevadas al Ministerio Público de la Acusación para continuar con la investigación.
Por ahora, la causa fue caratulada como daño, aunque no se descarta que pueda establecerse la existencia de un delito de robo si se comprueba que hubo faltantes en el establecimiento.