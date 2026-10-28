La familia de un bebé de apenas 12 días que murió tras ser golpeado en la cabeza por una palta en Quilmes denunció que el municipio no respondió a los pedidos para retirar el árbol del que cayó el fruto. El ejemplar estaba ubicado frente a un jardín de infantes y, según los familiares, ya había generado preocupación por el riesgo que representaban sus frutos para quienes circulaban por la vereda.
Quilmes: habían pedido retirar en 2025 el árbol del que cayó la palta que mató a un bebé
La solicitud fue presentada por las autoridades del Jardín de Infantes N.º 949 en agosto, tras advertencias por el riesgo que representaban los frutos para las familias.
Las autoridades del Jardín de Infantes N.º 949 habían iniciado el trámite de extracción el 8 de agosto de 2025. La solicitud, registrada bajo el legajo 38329, correspondía al árbol situado en la vereda de Conesa 385, junto a la entrada del establecimiento educativo.
Giuliana Gómez, madre del bebé, cuestionó que no se hubieran tomado medidas antes del episodio. “No vinieron a podar antes para evitar esto. Desde 2025 que están pidiendo que corten ese árbol”, afirmó.
La mujer sostuvo que la caída de paltas era motivo de preocupación entre las familias durante los horarios de ingreso y salida del jardín. Además, un tío del niño aseguró que otro padre había recibido anteriormente el impacto de un fruto y perdido el conocimiento.
Cómo ocurrió la tragedia
El episodio se produjo cuando Gómez acababa de dejar a su hijo de cinco años en el jardín y aguardaba un vehículo para regresar a su casa con el recién nacido en brazos. En ese momento, una palta cayó desde una altura aproximada de diez metros y golpeó al bebé, según la reconstrucción publicada por Clarín.
El recién nacido fue trasladado al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde fue sometido a una intervención quirúrgica que se extendió durante tres horas. De acuerdo con el relato de sus familiares, sufrió múltiples fracturas de cráneo y hemorragias. Posteriormente, los médicos les comunicaron que tenía muerte cerebral y el pequeño falleció el domingo.
Una mujer que presenció lo ocurrido también cuestionó la asistencia de emergencia. Según su testimonio, la ambulancia tardó alrededor de 20 minutos en llegar y el traslado del bebé se realizó en un vehículo particular.
La respuesta municipal
Los familiares aseguraron que el árbol fue cortado después de la muerte del recién nacido. De acuerdo con la información publicada, las autoridades del jardín ya habían dispuesto un cambio en el acceso a la institución, que pasó a realizarse por la calle Mitre.
Gómez cuestionó la respuesta que recibió tras la tragedia y sostuvo que el único contacto por parte del municipio fue el de una psicóloga. “Nadie más me llamó. Van a tener que hacerse responsables”, expresó.
La investigación judicial
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 9 de Quilmes. La familia reclama que se esclarezca lo ocurrido y cuestiona la falta de respuesta a las advertencias previas sobre el árbol ubicado frente al establecimiento educativo.