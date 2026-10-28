Tiene prisión domiciliaria

Narco santafesina envuelta en el envío de casi 5 toneladas de marihuana a Recreo

La operación “Carbón Verde” permitió secuestrar 4.927 kilos de cannabis ocultos entre bolsas de carbón en un camión interceptado en Chaco. La investigación llegó hasta Santa Fe y puso bajo sospecha a una mujer que cumplía prisión domiciliaria y que habría coordinado desde su vivienda la recepción del cargamento.