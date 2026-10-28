Misterio en Chaco

Encontraron a un hombre muerto junto a una bicicleta en un terreno inundado de Resistencia

La Policía intervino tras la alerta de un transeúnte y el fiscal ordenó una autopsia para establecer las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se informó la identidad de la víctima ni se descarta ninguna hipótesis.