Un hombre fue encontrado muerto este martes cerca de las 14.30 en un terreno inundado de Resistencia, Chaco. El cuerpo estaba en un campo ubicado sobre la calle Urquiza al 6000, junto a una bicicleta abandonada.
Encontraron a un hombre muerto junto a una bicicleta en un terreno inundado de Resistencia
La Policía intervino tras la alerta de un transeúnte y el fiscal ordenó una autopsia para establecer las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se informó la identidad de la víctima ni se descarta ninguna hipótesis.
Tras el hallazgo, la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento y ordenó una autopsia. Hasta el momento, no se informó la identidad de la víctima ni se estableció cómo llegó al lugar.
Un bulto en el agua
El episodio comenzó cuando una persona que pasaba por la zona observó un bulto en el terreno anegado y avisó a los efectivos policiales que se encontraban en una casilla situada en la esquina de las calles Quijano y Urquiza.
Los agentes se dirigieron al lugar y encontraron a un hombre que, aparentemente, ya no presentaba signos vitales.
La bicicleta encontrada junto al cuerpo
Entre los elementos observados en el lugar había una bicicleta abandonada junto al cuerpo. Por ahora, no se confirmó si pertenecía a la víctima ni si tenía alguna relación con el fallecimiento.
Los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido antes del hallazgo y establecer en qué circunstancias el hombre terminó en el terreno inundado.
La Justicia ordenó una autopsia
La investigación quedó a cargo del fiscal Víctor Reccio, quien dispuso distintas medidas para avanzar con el caso.
Por orden judicial, intervinieron el médico policial, el móvil tanatológico, el Gabinete Científico y la División Homicidios.
Además, se realizará una autopsia para determinar las causas de la muerte y aportar información que permita esclarecer el episodio.
Qué se sabe hasta el momento sobre el caso
Hasta ahora, las autoridades no dieron a conocer la identidad del hombre ni precisaron las circunstancias en las que murió. Tampoco informaron si el cuerpo presentaba lesiones o si existen indicios que apunten a la participación de terceros.
Los resultados de las pericias y de la autopsia serán fundamentales para orientar la investigación.