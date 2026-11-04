Caso sin cuerpo

Desapareció hace 12 años en Córdoba y su hija y su yerno serán juzgados por homicidio

La investigación reunió pruebas que, según la fiscalía, vinculan a Yamila Micaela Gallardo y Hugo Alberto Suárez con el asesinato de Gloria Gallardo. Aunque nunca encontraron el cuerpo, ambos permanecen detenidos y podrían recibir prisión perpetua.