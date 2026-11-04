La causa por el homicidio de Gloria Gallardo, desaparecida en febrero de 2014 en la provincia de Córdoba, fue elevada a juicio. La Fiscalía de Instrucción 2 de Villa Dolores, a cargo del fiscal subrogante José Tolosa, dispuso avanzar hacia la instancia de debate, en la que serán juzgados la hija de la víctima y su yerno, quienes permanecen detenidos e imputados.
Desapareció hace 12 años en Córdoba y su hija y su yerno serán juzgados por homicidio
La investigación reunió pruebas que, según la fiscalía, vinculan a Yamila Micaela Gallardo y Hugo Alberto Suárez con el asesinato de Gloria Gallardo. Aunque nunca encontraron el cuerpo, ambos permanecen detenidos y podrían recibir prisión perpetua.
Aunque el cuerpo de la mujer nunca fue encontrado, desde la fiscalía consideran acreditado que fue asesinada. La investigación, que se extendió durante más de una década, reunió elementos que permitieron vincular a los acusados con el hecho.
Qué delitos les atribuyen a la hija y al yerno de Gloria Gallardo
Yamila Micaela Gallardo y Hugo Alberto Suárez están acusados de homicidio calificado por el vínculo. En el caso de Suárez, además, se contempla la agravante de violencia de género (femicidio).
Los delitos que se les imputan prevén una pena de prisión perpetua.
La desaparición
Gloria Gallardo desapareció de su domicilio el 26 de febrero de 2014, en la localidad cordobesa de Yacanto. Días después, su hermana presentó una denuncia ante la Unidad Judicial de Villa Dolores, lo que dio comienzo a una investigación que se prolongó durante más de diez años.
A lo largo de ese período, se realizaron numerosas medidas probatorias. Entre ellas, la fiscalía identificó maniobras y aportes de información de los dos imputados que, según la hipótesis de la investigación, habrían tenido como objetivo desviar la pesquisa y garantizar su impunidad.
Las hipótesis
Desde la investigación señalaron que los acusados “intentaron instalar la hipótesis de una fuga voluntaria o forzada al exterior, sin sustento o a través de conjeturas incomprobables”.
Sin embargo, con el avance de las actuaciones y la incorporación de nuevas pruebas, los investigadores lograron vincular a ambos con el homicidio. Esos elementos permitieron concretar sus detenciones el año pasado.
Con la elevación a juicio dispuesta por la Fiscalía de Instrucción 2 de Villa Dolores, el expediente avanzará hacia la etapa de debate oral. Allí se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación y las responsabilidades penales atribuidas a la hija de Gloria Gallardo y a su yerno.