Santa Fe

Fueron por un intento de suicidio y hallaron un arsenal dentro de una casa; un aprehendido

Ocurrió en Lehmann al 7500 donde un hombre de 56 años fue aprehendido y un importante arsenal secuestrado. Los efectivos habían acudido inicialmente ante una situación de tentativa de suicidio. Durante la intervención, una mujer advirtió que el involucrado tenía varias armas de fuego con las que podía quitarse la vida. También se investigan amenazas en un contexto de violencia de género.