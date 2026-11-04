La intervención policial que comenzó con una alerta por una posible tentativa de suicidio derivó en un procedimiento de mayor alcance en una vivienda de calle Lehmann al 7500, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Fueron por un intento de suicidio y hallaron un arsenal dentro de una casa; un aprehendido
Ocurrió en Lehmann al 7500 donde un hombre de 56 años fue aprehendido y un importante arsenal secuestrado. Los efectivos habían acudido inicialmente ante una situación de tentativa de suicidio. Durante la intervención, una mujer advirtió que el involucrado tenía varias armas de fuego con las que podía quitarse la vida. También se investigan amenazas en un contexto de violencia de género.
El episodio ocurrió durante la tarde de ayer, cuando personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I fue comisionado al domicilio tras recibir un requerimiento relacionado con la situación de un hombre que, según se había informado, podría atentar contra su propia vida.
Al llegar, los uniformados fueron recibidos por una mujer que se mostró reticente a permitir el ingreso de los efectivos. Según el reporte policial, la mujer se encontraba ofuscada y manifestó que su pareja tenía varias armas de fuego en la vivienda, elementos que eventualmente podría utilizar para quitarse la vida.
Ante ese escenario, los agentes intentaron establecer un canal de diálogo con la mujer para que autorizara el acceso al inmueble. Sin embargo, la negativa se mantuvo durante los primeros momentos de la intervención.
Armas y municiones
La situación cambió con la llegada del hombre señalado. De acuerdo con la información oficial, el sujeto abrió espontáneamente la puerta de la finca, lo que permitió que los uniformados ingresaran y realizaran una requisa domiciliaria.
En el interior encontraron y secuestraron siete armas de fuego de distintos calibres y características. El inventario incluyó tres pistolas Bersa Thunder 9 Pro, calibre 9 milímetros; una escopeta Rossi calibre 12; otra escopeta Boito Reúna, calibre 20; una carabina de repetición Norinco calibre 22 y un fusil de repetición Norinco calibre 308.
Además, los agentes incautaron cartuchería de distintos calibres. La variedad del armamento encontrado fue uno de los aspectos centrales del procedimiento, que inicialmente había sido motivado por una situación de presunto riesgo para la integridad física del hombre.
Amenazas
Como resultado de la intervención, el hombre, de 56 años, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 8ª, dependencia policial que intervino en las actuaciones.
La información oficial indicó que la medida se adoptó en el marco de una investigación por tenencia indebida de arma de fuego de guerra y de uso civil, además de amenazas en un contexto de violencia de género.
Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía en turno, que deberá determinar los pasos procesales a seguir y las responsabilidades que pudieran corresponder.