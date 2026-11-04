Un hombre de 32 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en la tarde del martes al sudoeste de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Es el primer crimen que se registra en el mes de noviembre y el número 75 en lo que va del año en el departamento Rosario.
Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un hombre de un balazo en la cabeza
La víctima fue hallada en el ingreso a una vivienda, a metros de la colectora de la autopista a Buenos Aires. Tenía 32 años, y había salido de prisión hacía pocos días.
Voceros policiales señalaron que alrededor de las 17 se recibió al menos un llamado al 911 indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego en una calle de barrio La Tablita I, que está ubicado al sudoeste de esa ciudad, a pocos metros de la colectora de la autopista a Buenos Aires.
Un rato más tarde llegó al lugar personal policial, que encontró en el ingreso a una vivienda ubicada en inmediaciones de Nahuel Huapi y pasaje C el cuerpo de un hombre. La víctima estaba en el piso de tierra, sin signos vitales. Médicos del Sies constataron que la víctima había fallecido por una herida de arma de fuego en el cráneo.
El hombre, identificado como Hugo Brian M., estuvo preso hasta mediados de octubre por una causa de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. Fuentes del caso señalaron que tenía domicilio en Rosario y llevaba una tobillera electrónica en el marco de una causa por violencia de género. Además, tenía una orden judicial de restricción de acercamiento hacia su ex pareja.
Según las primeras averiguaciones, los atacantes podrían haber sido dos personas que llegaron y huyeron en una moto.