Rafaela

Mantienen la prisión preventiva para dos acusados de un doble intento de homicidio

El camarista Cristian Pablo Fiz ratificó el fallo de primera instancia tras el pedido de la Fiscalía. Los imputados, de 47 y 26 años, habrían actuado de forma coordinada junto a una mujer que cumple arresto domiciliario.