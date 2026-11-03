La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para dos hombres de 47 y 26 años —cuyas iniciales son MNM y FAS, respectivamente—, quienes se encuentran bajo investigación como coautores de las tentativas de homicidio en perjuicio de dos personas en la ciudad de Rafaela.
Mantienen la prisión preventiva para dos acusados de un doble intento de homicidio
El camarista Cristian Pablo Fiz ratificó el fallo de primera instancia tras el pedido de la Fiscalía. Los imputados, de 47 y 26 años, habrían actuado de forma coordinada junto a una mujer que cumple arresto domiciliario.
La resolución fue dictada por el camarista Cristian Pablo Fiz, quien respaldó lo resuelto en primera instancia por el juez Nicolás Stegmayer, desestimando de este modo las medidas alternativas presentadas por las defensas.
La causa está bajo la órbita del fiscal Martín Castellano, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia de apelación y valoró positivamente el fallo de segunda instancia.
Argumentos
Según detalló el fiscal Castellano, el camarista consideró que las evidencias presentadas por el MPA resultan suficientes en esta etapa del proceso para acreditar tanto la existencia del hecho como la participación de los acusados.
Asimismo, la resolución tuvo en cuenta la gravedad del hecho, el uso de un arma de fuego de guerra y las severas secuelas del ataque. Dado que ambos imputados poseen antecedentes penales, en caso de recibir condena, la misma será de cumplimiento efectivo.
El magistrado concluyó además que los riesgos procesales continúan vigentes y que las alternativas propuestas por los defensores no garantizaban su neutralización.
Un ataque coordinado
El hecho investigado ocurrió el sábado 29 de marzo del año pasado en la intersección de las calles Bolívar y Lamadrid, donde un grupo de personas.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los tres implicados —los dos hombres y una mujer de 39 años— actuaron mediante un acuerdo previo y una distribución de roles planificada.
El hombre de 47 años (MNM) habría organizado la maniobra y provisto el arma de fuego.
La mujer (quien actualmente cumple prisión preventiva en modalidad domiciliaria) manejaba el automóvil en el que se trasladaron, facilitando la llegada al lugar y la posterior huida.
El joven de 26 años (FAS) descendió del vehículo portando una pistola semiautomática calibre 9 x 19 milímetros y efectúo nueve disparos a una distancia de entre 38 y 47 metros contra el grupo de personas.
A causa de los disparos, dos personas resultaron gravemente heridas y sus vidas corrieron peligro real. El fiscal remarcó que el homicidio no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los agresores, destacando la rápida asistencia médica que recibieron las víctimas.
Calificación legal
Ambos imputados continúan bajo investigación como coautores del delito de tentativa de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego.
Adicionalmente, al imputado de 26 años (FAS) se le atribuyó la portación ilegítima de arma de fuego de guerra agravada, en virtud de contar con antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas cometidos con armas.