Tribunales de Santa Fe

Causa Espionaje: una imputada obtuvo la suspensión del juicio a prueba por un año

La resolución del juez Martín Torres fue dictada tras una audiencia de ocho horas. La mujer deberá donar $1.500.000 a una entidad dedicada a la inclusión social, no podrá ejercer cargos públicos durante ese período y tendrá prohibido contactar a denunciantes, testigos e imputados. Su declaración será evaluada por los fiscales.