En la Justicia provincial

La causa de "espionaje" en la que acusan a Saín de ir contra la libertad de prensa

Se basa en la recopilación, e incluso difusión, de datos públicos y privados de personalidades santafesinas, que incluye a empresarios periodísticos. Las instrucciones de abrir un expediente al CEO de El Litoral, a partir de una denuncia inexistente. El fallido intento de llevar el caso al fuero federal. Cómo sigue el juicio.