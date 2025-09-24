Desestimó un recurso de queja

La Corte rechazó un planteo de Sain y dejó firme su destitución

El ex funcionario fue removido de su cargo al frente del Organismo de Investigaciones del MPA en base a acusaciones por comandar una “asociación ilícita” para cometer diversos delitos, entre ellos espionaje a figuras públicas. La Provincia pide prisión para él y ex colaboradores.